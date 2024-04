Concejo Municipal aprobó la construcción del nuevo estadio del NYCFC

Este viernes 12 de abril, se vivió un hecho histórico en la ciudad de Nueva York, tras la votación del Concejo Municipal para la aprobación de la construcción del nuevo estadio para el Nueva York City Football Club. Además, se une el proyecto de desarrollo de viviendas asequibles más grandes en los últimos 40 años, en Willets Point.

La iniciativa fue promovida por el Grupo de Desarrollo de Queens (QDG), integrado por Related Companies y Sterling Equities, gracias a una colaboración del concejal Francisco Moya y el NYCFC. Además, se espera que las labores en el área produzcan un crecimiento exponencial en el área económica y el desarrollo de la ciudad, creando miles de fuentes de empleo.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificó la iniciativa como el “gol del siglo” y refirió que este será el primer estadio exclusivo de fútbol en la ciudad, lo que representa un gran avance en materia deportiva.

Durante una rueda de prensa, Adams expuso: “Estamos trayendo 2,500 unidades de vivienda asequible, 14,000 metros cuadrados de espacio público al aire libre, miles de empleos bien remunerados y el primer estadio específicamente diseñado para fútbol a un barrio en Queens que antes era conocido por sus depósitos de chatarra”.

Mientras que el vicepresidente del equipo neoyorkino, Marty Edelman, expresó su entusiasmo por el objetivo logrado y extendió su agradecimiento a las personas que contribuyeron a materializarlo, justo una década después de haberlo prometido.

“Estoy agradecido por el liderazgo firme e incansable del concejal Moya para hacer de este proyecto una realidad; desde el primer día, él ha entendido el poder que tiene el fútbol para unir a una comunidad”, manifestó.

En este sentido, agregó: “Sin nuestros fanáticos y socios como el concejal Moya, la portavoz del concejo Adams y todo el concejo municipal, nuestro Club no podría cumplir con una promesa que hicimos hace diez años de construir el primer estadio específico de fútbol de NYC dentro uno de los cinco condados de la ciudad”.

A pesar de que representa un gran logro para la ciudad, algunas personas no estuvieron de acuerdo con la construcción, destacándose el concejal de NY, Shekar Khrishnan. Mientras que el político cuestionó sobre los beneficios que traerá a los contribuyentes neoyorkinos.

De igual modo, dejó entrever que se no se trata de algo indispensable y que no son muchas las bondades que conllevará el proyecto.

"No aborda ninguna de estas preocupaciones urgentes y desperdicia la oportunidad de utilizar estos escasos recursos públicos para la gente de la ciudad de Nueva York. Por todas estas razones, voto no", sentenció Khrishnan.