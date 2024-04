Seguridad Social anuncia nueva regla para septiembre de 2024

La Administración del Seguro Social (SSA) reveló una medida destinada a eliminar barreras y aumentar los pagos mensuales, la cual entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre. En este sentido, la SSA no incluirá la asistencia alimentaria al calcular la elegibilidad destinada a los pagos mensuales de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Los nuevos beneficiarios incluyen los niños con discapacidad visual, y los adultos de 65 años o más que perciben ingresos económicos bajos. Estas compensaciones económicas permiten subir los costos de recursos básicos incluidos viviendas, alimentos, medicinas y ropa.

¿Cómo afectará la nueva medida a la regla del SSA a los beneficiarios del Seguro Social?

La medida tendrá un impacto positivo, pues los beneficiarios no tendrán que preocuparse por recibir alimentos o comida gratis de familiares y amigos. Por lo que, si llegan a recibirlos, no serán reducidos sus beneficios del SSA.

Con la implementación de la nueva regla, al menos 7 millones de beneficiarios del SSI disfrutarán de las bondades. Actualmente, muchas personas reciben alimentos de allegados y esto, cuenta como ingreso no derivado del trabajo, reduciendo significativamente el beneficio de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

¿La Administración del Seguro Social aumentará los beneficios del SSI?

La SSA solo actualiza los montos una vez al año y por lo general, cuando hay inflación en el país norteamericano. Hasta el momento, los beneficios del SSI se mantendrán iguales.

Se espera que, para el 12 de octubre, la Administración del Seguro Social anuncie el aumento por Alto Costo de la Vida (COLA) si aplica o en su defecto, los montos quedarán fijos. Es importante mencionar que los beneficiarios del SSI no recibirán aumento por COLA hasta que perciban los cheques del 24 y 29 de diciembre.

Por último, se espera que los montos máximos en 2024 asciendan los 943 dólares para los individuos, y para los casados hasta 1.415 dólares.