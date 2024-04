Por esta razón, algunas personas se quedarán sin conexión a Internet, en España

La conexión de ADSL de Telefónica en España sufrirá un cambio durante los próximos días en España. En este sentido, la compañía apagará por completo todos los servicios minoristas que funcionan sobre la antigua red de cobre, la cual se encarga de suministrar el acceso a internet de ADSL de Movistar.

La medida, implementada el 19 de abril, coincide con el centenario de la empresa de telecomunicaciones. De acuerdo a información reseñada por Banda Ancha, el objetivo es migrar todos los servicios a fibra óptica, beneficiando de manera directa a los usuarios en la nación europea.

El anuncio fue hecho por Telefónica en días pasados, por lo que los usuarios están informados sobre la iniciativa. Además, se unen otras empresas como Vodafone que pretende finalizar el apagado en junio. Mientras que Orange está informando a sus clientes sobre el futuro reemplazo.

No obstante, en España aun quedan al menos 444.000 líneas ADSL operativas, que quedarán sin conexión, en caso de que no migren a fibra óptica (FTTH). Esto, según la información suministrada por la CNMC en el mes de enero.

Se trata de una alta cifra de quienes poseen el servicio mediante la línea telefónica tradicional, los cuales se ven beneficiados con la antigua red de cobre. A través de esta infraestructura, comenzó en los años 90, el acceso a internet banda ancha en ADSL. No obstante, debido a la gran demanda de usuarios, quienes solicitaban el servicio, fueron implementados cambios significativos para modernizar la red.

Por ello, Telefónica en el año 2007 comenzó su prueba para la sustitución de esta red por la fibra óptica, debido a que no requiere numerosos centrales para atender a la población.

Finalmente, la sustitución masiva ha ocasionado que Telefónica continúe cerrando sus centrales de cobre de manera progresiva, porque son extemporáneas. Asimismo, se han enfocado en la instalación de la fibra óptica en el país.