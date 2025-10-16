La trágica muerte de Ricky Hatton: La investigación apunta a un ahorcamiento

Suscríbete a nuestros canales

El deporte de las narices chatas está de luto. Este jueves se dio a conocer que la investigación sobre la muerte del excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton fue abierta y aplazada.

El hombre de 46 años fue encontrado “inconsciente” por su mánager, Paul Speak, la mañana del domingo 14 de septiembre en su domicilio de Hyde, Gran Manchester, según se informó en el Tribunal Forense de Stockport.

Detalles de la Audiencia Forense

Los detalles se revelaron durante una breve audiencia de 10 minutos, en la que Alison Mutch, forense principal de Manchester South, abrió formalmente la investigación sobre el fallecimiento del popular exboxeador, y la aplazó hasta el 20 de marzo.

El tribunal escuchó algunos detalles del hallazgo del cuerpo de Hatton, proporcionados por la agente forense de la policía, Alison Catlow. “La causa provisional de la muerte es ahorcamiento”, declaró.

Speak descubrió a Hatton en medio de una visita. Su intención era buscarlo para trasladarlo al aeropuerto, donde debía tomar un vuelo a Dubái para la conferencia de prensa de una pelea de regreso profesional programada para diciembre.

El tribunal fue informado de que Hatton fue visto por última vez por su familia el 12 de septiembre y que parecía “estar bien”.

El Último Adiós

La semana pasada, los aficionados llenaron las calles de Manchester para el funeral de Hatton. Las estrellas del deporte Tyson Fury, Amir Khan y Wayne Rooney, así como el líder de Oasis, Liam Gallagher, estuvieron entre los dolientes que asistieron al servicio en la catedral de la ciudad.

La noticia de su muerte llegó dos meses después del sorpresivo anuncio de que volvería al boxeo en diciembre en una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái. No había peleado desde que perdió por tercera y última vez en su carrera, contra Vyacheslav Senchenko en 2012.