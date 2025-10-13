Moto GP

¡Cambio de planes médicos! Marc Márquez finalmente entró a quirófano

Márquez, sufrió una pequeña fractura y daño en los ligamentos durante el Gran Premio de Indonesia

Por

Oriana Garcia
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 08:07 am
Luego de la incertidumbre, el piloto español Marc Márquez entró finalmente a quirófano para ser intervenido del hombro derecho. Decisión que fue tomada tras los cambios de planes médicos en relación al tratamiento conservador inicialmente previsto. 

Márquez, sufrió una pequeña fractura y daño en los ligamentos durante el Gran Premio de Indonesia, y pese al tratamiento que venía cumpliendo no mostraba la estabilidad necesaria luego de una semana de inmovilización.

Por esa razón, los médicos del Hospital Ruber Internacional de Madrid tomaron la opción de la cirugía para evitar complicaciones futuras y encaminarse a la recuperación completa. 

¿Cuándo regresa Márquez?

Márquez, que esta en casa, sin disponibilidad para las próximas carreras y aún no se conoce fecha estimada de regreso a la competición.

La prioridad será la recuperación total, incluso no se deja aún lado que la operación ponga fin a su temporada. Finalmente, se conoció que el tratamiento conservador, que se usó  inicialmente, quedó descartado luego de detectar una posible inestabilidad residual que podría poner en riesgo su rendimiento a medio plazo.

