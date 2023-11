¿Jermall Charlo podría subir a las 168 libras para enfrentar a Canelo Álvarez? (+Video)

El estadounidense Jermall Charlo dejó bunas sensaciones en su regreso a los ensogados y ahora dejó claro que seguirá en la 160 libras para defender su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero no descarta el subir al peso supermediano, lo que de una vez deja posibilidades abiertas para medirse al campeón absoluto de las 168, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

“Para mí, el cielo es el límite en este momento”, dijo Charlo en la conferencia de prensa posterior a la pelea en la que derrotó por decisión unánime a José Benavidez Jr. “Tengo un campeonato en 160 libras. Voy a meterme inmediatamente de regreso al campamento, no me voy a tomar días de descanso. Me tomaré algo de tiempo con mi familia, y resolveremos todo. Voy a hablar con Mauricio (Sulaimán) y el CMB, sobre las cosas que tengo que hacer”.

Charlo es el actual campeón mundial de peso medio del CMB, aunque no defiende ese título desde hace dos años y medio.

“No estoy aquí para secuestrar ningún cinturón”, dijo Charlo. “Mi agradecimiento para el CMB, que entendieron mi situación, mi problema. Ellos saben que soy un campeón de verdad. Los amo por entenderme, y en la próxima pelea, el cinturón estará en disputa, si me quedo en 160. Y si tengo que ir a 168, iré a 168, y pelearé por el cinturón interino que él (David Benavidez) recién defendió esta noche”.

Jermall expresó su disponibilidad para volver a 160 libras y exponer su título contra su rival mandatorio, y actual campeón interino del CMB en 160 libras, Carlos Adames. Y además, buscar una unificación contra el monarca FIB y OMB, Janibek Alimkhanuly.

“Me encantaría regresar a la guerra (en 160), pelearé contra Janibek (Alimkhanuly) y pelearé contra el mandatorio Carlos Adames”, dijo Charlo. “Mis respetos para ellos por llegar a ser número uno, pues hicieron lo que tenían que hacer. Definitivamente soy el tipo de peleador que le dará una oportunidad, nunca he rehuido a nadie. Estoy seguro que llegará el momento en que tenga que hacer la mandatoria contra Carlos Adames, y podría pelear contra Janibek para ser campeón unificado”.

Y Jermall Charlo tampoco descarta subir a 168 libras, donde mencionó un par de rivales que le parecen interesantes en una división que ve muy competida.

“La división de 168 libras está caliente”, dijo Charlo. “David Benavidez recién le acaba de ganar a Demetrius y esa sería una gran pelea. Vi a Caleb Plant en el público, esa sería otra gran pelea. Hay buena competencia en 168 y yo puedo dar 168 libras fácilmente. Entonces, el cielo es el límite y dejaré que Dios haga lo que hace y me ponga en el camino correcto donde tengo que estar y seguir adelante”.