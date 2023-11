David Benavidez quedó listo para enfrentar al Canelo Álvarez y envió contundente mensaje (+Video)

El mexicano David Benavidez cumplió con las expectativas este sábado al noquear en seis asaltos a Demetrius Andrade en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, para retener su faja de monarca interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso supermediano, y luego del triunfo dejó un mensaje bastante claro para el campeón absoluto de la categoría, su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez.

El "Monstruo Mexicano" se autoproclamó el verdadero rey de las 168 libras, retando al tapatío para lo que sería un gran pleito el año entrante.

“Creo que me solidifiqué con la actuación tan dominante que tuve, y le recordé a todos quién es el verdadero campeón de las 168 libras”, dijo Benavidez al finalizar su pega contra Andrade. “Soy tres veces campeón mundial en 168 libras y quiero que me den la pelea que todos quieren ver. ¿Quién quiere ver a David Benavidez contra Canelo? Si eso es lo que quieren ver, hagámosla”.

Benavidez se siente muy seguro en enfrentar a Álvarez, teniendo en cuenta que debe seguir saliendo airoso en todos los combates que se le presenten, “Tengo que seguir ganándole a todos los que me pongan enfrente”, dijo Benavidez. “Soy el mejor, quiero ser el mejor. No me importa a quién me pongan enfrente, lo voy a noquear”.