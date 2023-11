Jermall Charlo pide una pelea contra Canelo Álvarez: "Escógeme a mí" (+Video)

Jermall Charlo volvió victorioso a los ensogados profesionales y en la rueda de prensa luego de su pelea contra José Benavidez Jr., pidió al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez que lo eligiera a él para ser su próximo rival, asegurando que este pleito sería diferente al ofrecido por su hermano Jermell el pasado mes de septiembre en Las Vegas.

“(Canelo) escógeme a mí. Sé que van a decir que ya peleó con mi hermano gemelo (Jermell), pero yo seré un gemelo totalmente diferente cuando me enfrente. No estoy criticando nada de lo que hizo mi hermano, se atrevió a querer ser grande, subió dos divisiones para pelear con Canelo. Técnicamente, ese era mi momento para brillar, pero yo no me habría sentido tan bien de subir a pelea esa noche, como me sentí hoy (sábado)”.

“No estoy diciendo nada sobre Benavidez, ni comparándolo con Canelo”, dijo Jermall. “Canelo está en otro nivel totalmente diferente que Benavidez. Esa pelea (con Canelo) me habría hecho levantarme. Yo no sentía particularmente motivado por esta pelea (con Benavidez), pero la saqué adelante”.