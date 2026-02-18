El regreso de las leyendas: Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán en Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un sueño imposible para los aficionados de las artes marciales mixtas (MMA) se ha vuelto realidad. Ronda Rousey, la mujer que puso a la UFC en el mapa global, pondrá fin a casi una década de retiro para enfrentarse a la otra gran pionera del deporte, Gina Carano.

El anuncio, realizado por Netflix este martes, confirma que el enfrentamiento tendrá lugar el 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles. El combate se pactó en la división de peso pluma y constará de cinco asaltos de cinco minutos cada uno. Este evento marcará un hito histórico, al ser la primera transmisión de MMA en vivo a través de la plataforma de streaming, bajo la promoción de Most Valuable Promotions, la empresa liderada por Jake Paul.

El esperado regreso de "Rowdy"

Rousey, miembro del Salón de la Fama de la UFC, no ha pisado un octágono profesional desde diciembre de 2016. Su última aparición fue una amarga derrota ante Amanda Nunes, que cerró un ciclo de dominio absoluto en el que defendió su título de peso gallo en seis ocasiones consecutivas.

A sus 39 años, Rousey busca redimir el final de una carrera que cambió el deporte para siempre. Su legado incluye:

Primera campeona femenina de la UFC.

Récord de defensas consecutivas en su momento (6).

Impacto cultural: Fue la primera atleta de MMA en convertirse en una estrella de cine y figura mediática de nivel mundial.

"El regreso de Ronda no es solo una pelea; es el cierre de un círculo para la mujer que obligó a Dana White a permitir que las mujeres compitieran en la UFC", señalan analistas del sector.

Gina Carano: De la gran pantalla a la jaula

Si Rousey fue la cara de la UFC, Gina Carano fue la chispa que encendió el interés por las MMA femeninas años antes. Carano, de 43 años, regresará a la acción tras una asombrosa ausencia de casi 17 años.

Su última pelea profesional fue en 2009, en un combate histórico contra Cris Cyborg por el título de Strikeforce, que representó la primera vez que dos mujeres estelarizaron un evento de gran magnitud. Desde entonces, Carano se consolidó como una figura en Hollywood, pero el llamado de la competencia parece haber sido más fuerte que el retiro.

El factor Netflix y el modelo "Espectáculo"

La elección de Most Valuable Promotions (MVP) para organizar este evento no es casualidad. Tras el éxito de eventos híbridos de boxeo, la promotora de Jake Paul busca aplicar la misma fórmula a las MMA: grandes nombres, una plataforma de distribución masiva y una producción digna de un éxito de taquilla.

El Intuit Dome, la joya arquitectónica de Los Ángeles y hogar de los Clippers, será el escenario perfecto para un evento que promete romper récords de audiencia digital. Con Rousey y Carano en la jaula, Netflix no solo transmite una pelea; está vendiendo una pieza de historia deportiva que muchos daban por perdida.