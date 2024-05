Conor McGregor enfurecido arremete contra Ryan García por uso de sustancias

Conor McGregor es uno de los peleadores más mediáticos de los últimos tiempos; las artes marciales son su área, pero también ha incursionado en el boxeo. En esa línea se mostró enfadado con Ryan García por uso de sustancias prohibidas en su última pelea; dejándole una amenaza muy clara para la próxima vez que se vean las caras.

McGregor comenzó mostrando decepción por el positivo de García por la sustancia prohibida ostarina. Seguidamente lo comparo con Sean O'Malley y lo amenazó: "No me gusta esto, los romperé a ambos, si quieren un combate, preparé vuelos ahora mismo para ustedes".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí ya que McGregor continuó: "¿Que carajo te pasó, pequeño tonto? Junta tu cabeza, porque te la aplastaré con los codos".

Devin Haney emuló a Conor McGregor sin tanta violencia sobre el uso de sustancias

Devin Haney fue el boxeador que perdió la pelea contra Ryan García; el atleta de 25 años también mostró su decepción por el positivo y fue más allá: "García debe una disculpa a los fanáticos y al deporte del boxeo". Y continuó: "La gente arriesga sus vidas en este deporte, y cualquier acción que ponga en peligro la integridad del mismo es inaceptable".

García tuvo muchos inconvenientes para la pelea contra Haney; primero no dio el peso de 140 libras, por lo que no compitió por el título mundial súper ligero. Aunque tiene marca de 25-1, Ryan no tiene ningún título mundial y eso le resta prestigio a su carrera.

Por otra parte, Conor McGregor no rechaza una polémica; a pesar de estar sumergido en su preparación para su pelea contra Michael Chandler el próximo sábado 29 de junio; tuvo tiempo para opinar sobre la situación de García.