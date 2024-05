¡Increíble! El Canelo Álvarez ostenta una jugosa fortuna

Saúl 'Canelo' Álvarez es la cara del boxeo internacional en estos momentos. Sus peleas son las más taquilleras y se mueve una cantidad impresionante de dinero; en esa línea ha logrado amasar una cifra impresionante de premios en metálico; que lo convierten en uno de los deportistas más ricos del mundo.

Según la revista Forbes Canelo Álvarez acumula una fortuna de al menos 600 millones de dólares. Eso sí, antes de los impuestos, por lo que podría ser un poco menos. Sin embargo, sigue siendo una cantidad impresionante para un boxeador; de hecho, según la misma publicación es uno de 15 deportistas en alcanzar nueve cifras en solo un año.

La revista también resalta que Álvarez tiene un valor neto de 275 millones; está lejos de otro deportistas, pero es uno de los mejores a nivel de boxeo.

No es casualidad la cantidad de dinero de Canelo Álvarez

La fortuna que tiene Saúl 'Canelo' Álvarez en su poder no es casualidad; ya que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a formarse como el mejor boxeado de peso super medio del mundo. Donde dicho sea de paso ha ganado; Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB); Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El propio Saúl Álvarez resalta lo que ha sido su vida y la importancia del dinero: "Importa mucho porque yo salí de la nada".

Y continuó argumentando: "No fui a la escuela. Entonces para mí, me siento orgulloso de poder mostrarle a otras personas, a otros niños, a mis hijos, que puedes hacer cualquier cosa, incluso si no tienes nada".

Los negocios de Canelo Álvarez

Canelo tiene una importante red de negocios que lo ha mantenido cerca de alcanzar los 1000 millones de dólares; cifra objetivo que quiere lograr y para la que trabaja día a día.

Estos son algunos de los negocios de Canelo:

- Canelo Promotions

- Canelo Espectáculos

- Bienes raíces

- Gasolineras (Canelo Energy)

- Tiendas (Upper)

- Línea de ropa

- Cocteles enlatados (VMC)

- Bebidas y suplementos deportivos (Yaoca)

- Aplicación fitness (I Can)

- Taquería (El Pastor del Rica)