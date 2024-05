¡Escándalo! Así fue el fuerte cruce de palabras entre "El Canelo" y Óscar de la Hoya

El actual campeón de boxeo, el mexicano Saúl Álvarez y el excampeón de la disciplina Óscar de la Hoya, protagonizaron este miércoles un cruce de palabras en la conferencia de prensa previa al combate que “El Canelo” tendrá con Jaime Mungía en venidero sábado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

De la Hoya como parte de promotor de Jaime Munguía, tomó el micrófono previo a las primeras palabras de ambos peleadores, en donde tiempo que aprovechó para recordar el conflicto que tiene desde hace tiempo con el originario de Guadalajara, Jalisco, al cual no dudó en ofender y pedirle que lo respetara.

"Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo, vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su record termina de hablar por él”, expresó De la Hoya.

Cabe recordar que Óscar de La Hoya tuvo declaraciones fuertes sobre Canelo en las últimas horas y fue promotor en primera instancia del mexicano. Lo que encendió al boxeador fue cuando habló de un examen antidoping fallido previo a una pelea.

"Quiero aclarar que solo tengo respeto para “El Canelo” Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea”, expresó, al tiempo que recordó sus problemas de alcoholismo que lo alejó por varios de sus prioridades.

“Todo eso no cambia que Golden Boy construyó a “El Canelo” Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, carajo”, puntualizó el también campeón mundial en otrora.

Mientras el Golden Boy leía el texto que tenía preparado en inglés, “El Canelo” no dudó en responderle en español. “Tienes que leer cabrón. Te lo escriben para decirlo, cabrón". Oscar De la Hoya y Canelo estuvieron cerca de los golpes. La situación subió de intensidad luego de que el mexicano se levantara de su lugar y encarara a su expromotor entre gritos.

De forma inmediata la gente que estaba cerca de ambos intervino para controlar el momento. "Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. ¿Qué no escribes, pendejo? ¡Tú no escribes nada, cabrón! ¡Tú no haces nada! Eres un pendejo, eso eres. Eres un pendejo, cabrón”.

Respuesta de "El Canelo"

Tras el tenso momento que se vivió en la 'Ciudad del Pecado', el rey del peso supermediano tomó su turno en el micrófono, tiempo en el que no habló sobre su próxima pelea sino que aprovechó para lanzar varios dardos al exboxeador.

“Y para este imbécil, intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo “El Canelo” a Estados Unidos, y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo, sino nada más ganó dinero".