Carlos Alcaraz cae ante Rublev y cede el trono del Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz no pudo revalidar su título en el Mutua Madrid Open y cayó derrotado en cuartos de final ante Andrey Rublev por 4-6, 6-3 y 6-2. El español, que no está en su mejor momento físico, se vio superado por un Rublev sólido y contundente que supo aprovechar sus errores.

El partido comenzó con un Alcaraz enchufado que se llevó la primera manga con comodidad. Sin embargo, en el segundo set, el español empezó a cometer errores y Rublev aprovechó la oportunidad para remontar el partido. El tercer set fue más igualado, pero Alcaraz no pudo concretar sus opciones y acabó cediendo ante el ruso.

Esta derrota supone un duro golpe para Alcaraz, que venía de una racha irregular tras su lesión en el antebrazo. El español no pudo defender su título en Madrid y ahora tendrá que prepararse para Roland Garros, donde intentará recuperar su mejor nivel.

Rublev, a por la victoria

Por su parte, Rublev sigue adelante en el torneo y se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Facundo Cerundolo y Taylor Fritz. El ruso es uno de los favoritos al título y buscará aprovechar su buen momento de forma para levantar el trofeo en Madrid.

"Estoy muy feliz, no sé qué decir. Alcaraz llevaba dos meses luchando, llegaba justo y he podido ganar. Creo que hemos ofrecido muy buen tenis. He jugado cuatro partidos increíbles aquí en Madrid. Ahora, tengo un día libra para recuperar fuerzas", expresó Rublev tras vencer al español.

Con la eliminación de Alcaraz, el Mutua Madrid Open se queda sin españoles en el cuadro masculino. Rafael Nadal ya había caído en octavos de final ante Jiří Lehečka, por lo que el público español se queda sin sus dos grandes referentes en el torneo.