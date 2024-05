Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: Hora del combate, dónde será y cartelera

Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía están listos para su pelea de este sábado. Ambos púgiles mexicanos buscarán dar un espectáculo en Las Vegas.

¿A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Munguía?

El combate será la última pelea de la carterela y tiene una hora aproximada de las 11:00 pm hora del Este. Habrá tres peleas previas a la estelar.

¿Dónde es la pelea?

Los dos mexicanos se enfrentará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada

Esta es la cartelera completa de peleas:

Saúl "Canelo" Alvarez vs. Jaime Munguía

Mario Barrios vs. Fabián Maidana

Brandon Figueroa vs. Jessie Magdaleno

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre

Jaime Munguía va a una guerra contra Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Jaime Munguía, excampeón del mundo del peso ligero, aseguró este miércoles que su respeto hacia su compatriota, Saúl 'Canelo' Álvarez, se terminará una vez se suban al ring este sábado cuando Munguía rete a Canelo por el título indiscutido del peso supermediano.

"Arriba del ring es otra cosa, se pierde el respeto. Vamos a demostrar que quiero ganar y salir adelante. El respeto se queda abajo del ring porque arriba es una guerra", explicó en la rueda de prensa previa al duelo.

Este sábado en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), Munguía, de 27 años, retará a Álvarez, de 33, al que intentará arrebatarle los títulos del peso supermediano del Consejo Mundial, Asociación Mundial, Federación Internacional y Organización Mundial de Boxeo.

"El Canelo es un gran peleador, con mucha experiencia, pero yo también he tenido peleas con grandes nombres y me he preparado para dar una buena pelea el sábado", añadió el pugilista oriundo de Tijuana.

Ante Álvarez, Munguía tendrá su segunda pelea en la que Freddie Roach, exentrenador de Manny Pacquiao, esté en su esquina, en la primera venció por nocaut técnico a John Ryder en enero pasado

"Me he acomodado bien con Freddie, es una gran persona y entrenador. Trabajamos cosas en general en el campamento y lo vamos a demostrar el sábado", añadió Munguía.

El dueño de una marca invicta de 43 victorias, 34 por nocaut, afirmó que como Canelo, buscará terminar la pelea antes de tiempo.