Tragedia en el Maratón de Miami: fallece corredor por primera vez en su historia

Por primera vez en sus 24 años de trayectoria, el Maratón de Miami se vistió de luto tras registrarse el fallecimiento de uno de sus participantes. Julien Autissier, un corredor francés de 33 años residente de Boca Ratón, sufrió un colapso fatal mientras transitaba por la milla 19 de la ruta, en el área del Downtown.

Respuesta inmediata de los servicios de emergencia

Tras el incidente, los equipos médicos desplegados a lo largo del recorrido intervinieron de manera inmediata para brindarle los primeros auxilios. Autissier fue trasladado de urgencia al Mercy Hospital bajo maniobras de reanimación; sin embargo, poco después de su ingreso, el personal médico confirmó su deceso.

Un atleta con experiencia y salud estable

La noticia ha causado sorpresa entre sus allegados, ya que Autissier era descrito como un deportista experimentado y apasionado por los desafíos físicos. Recientemente, había completado ascensos a volcanes de gran altitud en Guatemala, demostrando una excelente condición física. Según declaraciones de su esposa, el corredor no tenía antecedentes médicos conocidos, mantenía un estilo de vida sumamente activo y se había preparado rigurosamente para esta competencia.

Investigación sobre las causas del deceso

Aunque el diagnóstico preliminar de los médicos del hospital apunta a un posible paro cardíaco súbito, las autoridades han iniciado el protocolo correspondiente. El caso fue remitido a la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade, que será la encargada de realizar la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

El impacto en la comunidad de corredores

Este trágico suceso marca un hito doloroso para la organización del Maratón de Miami, que durante más de dos décadas se había destacado por sus estrictos protocolos de seguridad y un historial libre de fatalidades. Los organizadores del evento emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia Autissier y reiterando su compromiso con la salud de los atletas que año tras año se dan cita en las calles de la ciudad del sol.