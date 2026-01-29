Otros deportes

Hazaña en el Atlántico: El equipo Oceanida firma una página de oro para el remo latinoamericano

Este logro posiciona a Latinoamérica en el mapa del remo oceánico de élite, demostrando que la determinación y el trabajo en equipo pueden acortar cualquier distancia, incluso la de un océano entero

Por

Eimy Carta
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 09:30 am
Hazaña en el Atlántico: El equipo Oceanida firma una página de oro para el remo latinoamericano
Suscríbete a nuestros canales

Lo que para muchos sería una pesadilla de aislamiento y esfuerzo físico extremo, para ellas fue el escenario de una victoria histórica. Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel, integrantes del equipo Oceanida, han grabado sus nombres en los anales del deporte tras completar una de las pruebas de resistencia más implacables del planeta: el World’s Toughest Row.

Una odisea de 45 días y 4,800 kilómetros

La travesía comenzó en las Islas Canarias con un objetivo claro y un horizonte infinito. Durante 45 días ininterrumpidos, las cuatro remeras se enfrentaron a la inmensidad del Océano Atlántico, navegando aproximadamente 4,800 kilómetros impulsadas únicamente por la fuerza de sus brazos y una voluntad inquebrantable. El equipo no solo desafió el cansancio físico y las privaciones del sueño, sino también las corrientes cambiantes y la soledad del mar abierto.

Rompiendo techos de cristal en alta mar

Más allá de la distancia recorrida, el éxito de Oceanida tiene un peso simbólico invaluable: se han convertido oficialmente en el primer equipo femenino latinoamericano en completar esta competencia. Al tocar tierra en las costas del Caribe, específicamente en la isla de Antigua, el equipo cerró un ciclo que comenzó meses atrás con entrenamientos exhaustivos y que culminó con el reconocimiento internacional.

Esta hazaña no solo se mide en millas náuticas, sino en el precedente que sienta para el deporte regional. Los 4,800 kilómetros que separan el punto de partida en las Canarias de su meta caribeña representan ahora el camino trazado para futuras generaciones de atletas que busquen conquistar el océano.

"Esta no es solo una victoria deportiva, es un mensaje de capacidad y resiliencia para todas las mujeres de nuestra región", comentaron voces cercanas al equipo tras confirmarse su llegada exitosa.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP Manchester City Athletic Bilbao Atalanta
Jueves 29 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Otros deportes