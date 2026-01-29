Querida conductora de Telemundo presenta delicada recuperación de salud

Suscríbete a nuestros canales

El programa “La Mesa Caliente” es uno de los más populares que tiene Telemundo, por las noticias, diversión y entrega de sus conductoras. Hoy una de ellas enfrenta una complicada situación de salud, la puertorriqueña Gisselle Blondet.

Complicado momento

A través de un video la exconductora del show “Nuestra Belleza Latina”, aseveró que el proceso de recuperación ha sido muy delicado y que por los momentos no puede regresar a la televisión.

La belleza decidió realizar el video con el fin de calmar los múltiples mensajes que recibe en las redes sociales por la ausencia en el show matutino, que el año pasado enfrentó la salida de la periodista Myrka Dellanos.

“Gracias por esos mensajes tan bonitos, tan cariñosos que me han dejado. Yo sé que me están preguntando mucho por qué no me ven en la televisión. Me operaron hace semanas de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que podía imaginar. Acabo de salir del hospital”, dijo.

En la intimidad de su casa estaba recibiendo tratamiento, tenía parches en los brazos y las medicinas que se encuentra tomando.

Mucha fe en Dios

La boricua llamada por muchos de cariño “Gigi”, indicó que se mantiene con la fe puesta en Dios que todo saldrá bien en los próximos días, que seguirá recuperándose y que vendrá un plan perfecto para su vida.

“Gracias a todos por sus oraciones, los quiero”, dijo con calma la estrella de la tv.

Hace semanas el locutor argentino Javier Ceriani, aseveró que un vídeo que desde la salida de Giselle del show matutino, el rating se fue a pique.