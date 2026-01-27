COV confirma su junta directiva para el periodo 2026-2030

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 27 de enero el Comité Olímpico Venezolano confirmó su junta directiva para el periodo 2026-2030. Luego del respectivo proceso de elección de las diferentes federaciones deportivas nacionales se eligió quienes serán las personas que enncabezaran al máximo ente deportivo del país.

¿Quiénes la integran?

La Junta Directiva, el Consejo de Honor y el Consejo Contralor recién elegidos para liderar el movimiento olímpico nacional en este nuevo periodo son:

Presidenta - María Soto

1er Vicepresidente - Arnaldo Sánchez

2do Vicepresidente - Alejandra Benítez

3er Vicepresidente - José Barreto

4to Vicepresidente - Aracelis León

Secretario General - Katiuska Santaella

Tesorero - Zobeira Hernández

Suplente - Nayibeth López

1er Director - Hanthony Coello

2do Director - Dhayisbel Torrealba

3er Director - Miguel Obando

Suplente - Darío Alvarado

El consejo de Honor estará conformado por:

Presidente - Efraín Velázquez

Principal - Laura Pérez

Principal - Eduardo Robayo

Suplente - Oscar Ruíz

Suplente - Daniel Crespo

El consejo contralor estará integrado por:

Presidente - Felipe Rodríguez

Principal - César Rondón

Principal - Gerardo Trotta

Principal - Agustín De Fraía

Principal - Carlos Rojas

Este es la segundo periodo de María Soto al frente del Comité Olímpico Venezolano, luego de asumir el máximo ente rector del deporte venezolano en 2022 tras el mandato del profesor Eduardo Álvarez.

Soto fue jugadora de softbol, atleta olímpica en Beijing 2008 y Abanderada de la Delegación de Venezuela en la cita asiática, además es presidenta de la Federación Venezolana de Softbol.