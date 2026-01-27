Otros Deportes

COV confirma su junta directiva para el periodo 2026-2030

Se confirma la Junta Directiva del ente rector del deporte venezolano

Martes, 27 de enero de 2026 a las 06:05 pm
COV confirma su junta directiva para el periodo 2026-2030
Este martes 27 de enero el Comité Olímpico Venezolano confirmó su junta directiva para el periodo 2026-2030. Luego del respectivo proceso de elección de las diferentes federaciones deportivas nacionales se eligió quienes serán las personas que enncabezaran al máximo ente deportivo del país. 

¿Quiénes la integran? 

La Junta Directiva, el Consejo de Honor y el Consejo Contralor recién elegidos para liderar el movimiento olímpico nacional en este nuevo periodo son: 

  • Presidenta - María Soto

  • 1er Vicepresidente - Arnaldo Sánchez
  • 2do Vicepresidente - Alejandra Benítez
  • 3er Vicepresidente - José Barreto
  • 4to Vicepresidente - Aracelis León
  • Secretario General - Katiuska  Santaella
  • Tesorero - Zobeira Hernández
  • Suplente - Nayibeth López
  • 1er Director - Hanthony Coello
  • 2do Director - Dhayisbel Torrealba
  • 3er Director - Miguel Obando
  • Suplente - Darío Alvarado

El consejo de Honor estará conformado por:

  • Presidente - Efraín Velázquez
  • Principal - Laura Pérez
  • Principal - Eduardo Robayo
  • Suplente - Oscar Ruíz
  • Suplente - Daniel Crespo

El consejo contralor estará integrado por:

  • Presidente - Felipe Rodríguez
  • Principal - César Rondón 
  • Principal - Gerardo Trotta 
  • Principal - Agustín De Fraía 
  • Principal - Carlos Rojas 

Este es la segundo periodo de María Soto al frente del Comité Olímpico Venezolano, luego de asumir el máximo ente rector del deporte venezolano en 2022 tras el mandato del profesor Eduardo Álvarez. 

Soto fue jugadora de softbol, atleta olímpica en Beijing 2008 y Abanderada de la Delegación de Venezuela en la cita asiática, además es presidenta de la Federación Venezolana de Softbol. 

Otros deportes