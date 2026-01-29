Adalberto Peñaranda debuta como capitán y falla dos penales

Suscríbete a nuestros canales

La pesadilla de los doce pasos ha marcado el inicio de temporada para Adalberto Peñaranda. El atacante de 28 años, que regresó a Venezuela con el cartel de figura para liderar al Deportivo Táchira, vivió una tarde fatídica en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 ante el Anzoátegui FC.

Lo que debía ser el inicio de su redención deportiva se convirtió en un golpe psicológico difícil de digerir, falló dos penales en apenas 10 minutos.

Sigue sin despegar

Desde su llegada a la Liga FUTVE en 2025, el objetivo de Peñaranda ha sido recuperar el nivel que alguna vez lo llevó a la Premier League y a ser pieza clave de la Vinotinto. Sin embargo, su paso por el fútbol nacional ha estado marcado por la irregularidad.

En el Torneo Clausura pasado, dejó destellos de su calidad técnica con tres goles y una asistencia, pero su impacto en el juego colectivo fue intermitente, alternando titularidades con suplencias.

Ahora en el inicio de la nueva temporada, falla dos penas máximas consecutivas y sigue sin cambiar su mala dinámica. Al final del partido, logró quitarse la 'espinita' y marcó el segundo gol de los "aurinegros".

La presión del "7" y el radar de la Selección

A sus 28 años, Adalberto Peñaranda se encuentra en una edad de madurez futbolística, pero la falta de contundencia está alejando su gran deseo de regresar al extranjero y volver a ser convocado por la selección nacional, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo.

La exigencia en San Cristóbal es máxima, y la afición tachirense espera que el talento del mundialista Sub-20 se traduzca en resultados inmediatos.

Fallar dos penales en el debut no solo es una cuestión de "mala suerte", sino un síntoma de una ansiedad que parece estar pasando factura al talentoso volante.