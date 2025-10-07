Resultados de todas las categorías del Chihuahua by UTMB 2025

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada (2 al 4 de octubre) se corrió la edición 2025 de la Chihuahua by UTMB que se realizó en la Sierra Tarahumara, el cual fue el escenario de varias ultra maratones, donde los mexicanos coparon el podio de la carrera de resistencia. Además, este evento sirvió como clasificatorio para la gran final internacional de trail running en Montblanc, Francia.

En la distancia de 59 kilómetros se impuso su ley Juan Carlos Carrera, el corredor local venció con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 31 segundos. El mexicano luchó codo a codo contra su connacional Carlos Baeza, pero este último se fundió sobre el tramo final y se tuvo que conformar con el segundo puesto de la prueba. El mexicano Moisés Martinez Peralta, terminó en el tercer lugar con una marca de 6 horas, 25 minutos y 36 segundos.

En los 37 kilómetros, Ernesto Yobani Moreno Batista (03:14:44), originario de Urique; José Valentín Mendoza (03:30:15) y Adolfo Eduardo Zafiro Acosta (03:35:56), de Bocoyna, hicieron el 1-2-3 para Chihuahua. En la rama femenil, la estadounidense Alison Baca (03:56:50) se llevó el triunfo.

En los 20 kilómetros el primer lugar fue para el rarámuri Francisco Ricardo Vecino Armendáriz (01:33:10), seguido de los mexicanos José Ochoa y Fernando Daniel García Rodríguez. En la división femenina el podio fue encabezado por María Magdalena Barba Lázaro con un crono de una hora: 38 minutos y 52 segundos.

Foto del podio de los 20k femenino: María Magdalena Barba Lázaro (c) Gabriela Cortez Ortiz (I) Amelia Frias Alvarez (D)

8.5 kilómetros de historia

En la competencia varonil, Jesús Quiroz dominó la carrera de principio a fin, marcando un ritmo implacable sobre el terreno irregular de las Barrancas del Cobre. El corredor del Estado de México se llevó la victoria con un tiempo de 32 minutos y 53 segundos. El podio masculino fue completado por Alexander Corrales y Abel Cruz Quintero, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la rama femenil, Rosa Amelia Corrales hizo historia al convertirse en la primera mujer de su comunidad en ganar una prueba del Chihuahua by UTMB, con un tiempo de 43 minutos y 24 segundos. Detrás de ella se ubicaron Kathia Fernanda Márquez y Perla Yaqueline González.

La exigencia del recorrido de 8.5 kilómetros contó con un desnivel positivo de 200 metros.