Optimismo en Kansas City: Patrick Mahomes confía en estar listo para el inicio de la temporada 2026

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ha enviado un mensaje de optimismo a la "Chiefs Kingdom". Tras someterse a una cirugía reconstructiva a mediados de diciembre, la superestrella de la NFL confirmó su intención de estar bajo el centro para la Semana 1 de la temporada 2026.

Durante una videoconferencia el pasado jueves, Mahomes detalló que su proceso de rehabilitación está "alcanzando todos los puntos de control" previstos por los médicos. Esto abre una ventana real para verlo de regreso en los entrenamientos de verano y, potencialmente, participar plenamente en el training camp este otoño.

El reto de una doble rotura de ligamentos

La lesión que frenó la campaña de Mahomes ocurrió el pasado 14 de diciembre, en los minutos finales de una dolorosa derrota ante los Chargers que sentenció las aspiraciones de postemporada de Kansas City. Lo que inicialmente parecía un golpe manejable resultó ser una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral lateral (LCL) de su rodilla izquierda.

“Quiero estar listo para la Semana 1. Ese es el objetivo: jugar sin restricciones”, afirmó Mahomes. “No puedo predecir el futuro, pero espero poder participar en las actividades organizadas del equipo (OTA) y en el campamento para recuperar el ritmo”.

Un proceso de recuperación "limpio" en Dallas y Kansas City

A pesar de la gravedad de la lesión, el cuerpo médico ha dado noticias alentadoras. La cirugía, realizada en Dallas por el prestigioso ortopedista Dr. Dan Cooper, reveló que, más allá de los ligamentos rotos, el resto de la estructura de la rodilla estaba en perfectas condiciones, lo que facilita una recuperación más previsible.

Actualmente, Mahomes divide su tiempo entre Texas y Missouri. En Kansas City, trabaja estrechamente con la fisioterapeuta de confianza del equipo, Julie Frymyer, quien ya lo ha ayudado a superar lesiones previas en su carrera. “Necesitas a alguien de confianza que te exija al máximo, pero que también sepa cuándo frenarte para mantenerte a salvo”, confesó el mariscal, reconociendo que su naturaleza competitiva a veces lo impulsa a querer avanzar más rápido de lo recomendado.

Unos Chiefs en plena metamorfosis

El regreso de Mahomes coincidirá con una etapa de cambios profundos en la organización. Tras ver interrumpida su racha de nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste y perderse los playoffs por primera vez en una década, la gerencia de Kansas City enfrenta una reestructuración necesaria.

Además de los ajustes en la plantilla, el cuerpo técnico podría sufrir bajas sensibles. El coordinador ofensivo, Matt Nagy, es uno de los candidatos principales para ocupar puestos de entrenador en jefe en otros equipos. Ante este panorama, Mahomes se mostró tranquilo: “Sé que el entrenador Andy Reid tendrá un gran plan. Solo quiero a alguien que ame el fútbol americano y traiga ideas frescas. Eso es lo que necesitamos para volver a ser grandes”.

Con la temporada 2026 programada para iniciar el 10 de septiembre, Mahomes tiene poco menos de nueve meses para completar su transformación de paciente a líder ofensivo, buscando devolver a los Chiefs a la cima de la NFL.