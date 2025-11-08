La recepción imposible: Indiana mantiene vivo el sueño invito ante Penn State

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando la temporada de ensueño de los Hoosiers de Indiana parecía no poder ser más cinematográfica, lo fue. Este sábado, el equipo selló su victoria sobre Penn State con una de las anotaciones más memorables de la temporada, manteniendo vivo su invicto.

La Jugada: Un Final de Película

Con el marcador apretado y los Hoosiers enfrentando un tercer y gol crucial en el último minuto del partido, los Nittany Lions enviaron una agresiva presión defensiva contra el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza.

Bajo una intensa carga y a punto de ser derribado, Mendoza lanzó el balón a la parte trasera de la zona de anotación, buscando al receptor abierto Omar Cooper Jr. Lo que siguió fue una captura alucinante y ganadora del juego.

Cooper Jr. mostró una coordinación increíble al arrastrar la punta de su pie en el césped, logrando apenas golpear un pie dentro de los límites antes de caer entre la conmoción frente al personal de seguridad de Penn State, que ya se preparaba para la carrera de campo. El touchdown desató la euforia en el estadio.

Un Invicto Histórico

Esta dramática victoria consolida una temporada histórica para el programa de fútbol americano de Indiana. Los Hoosiers, actualmente en el Top 5 nacional, no habían disfrutado de un inicio invicto con esta magnitud desde la mítica temporada de 1945.

Los Hoosiers (con récord de 9-0) tienen programados ahora duros compromisos contra Wisconsin y Purdue antes de su probable y anticipado viaje al Juego de Campeonato de la Big Ten en la primera semana de diciembre, un hito que marcaría un antes y un después en la historia de la universidad.