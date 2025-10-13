La Espera Termina: Baltimore confía en Lamar Jackson para detener la crisis (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El head coach de los Baltimore Ravens, John Harbaugh, anunció que el mariscal de campo estelar y lesionado, Lamar Jackson, tiene altas probabilidades de regresar a la acción después de la semana de descanso del equipo.

“Esa es la esperanza”, dijo Harbaugh el domingo, según reportó Jonas Shaffer de The Baltimore Banner, en medio de la crisis de resultados del equipo.

Jackson sufrió una lesión en el tendón de la corva (isquiotibial) el 28 de septiembre y se ha perdido dos partidos. La última derrota del domingo por 17-3 ante Los Angeles Rams dejó a los Ravens en un desastroso récord de 1-5 en la temporada. Baltimore tendrá su semana de descanso en la Semana 7 antes de recibir a los Chicago Bears el 26 de octubre.

El Sufrimiento sin el Líder

La ausencia de Jackson ha sido palpable en el campo. Cooper Rush ha tenido evidentes dificultades para reemplazar al MVP, lo que obligó a Baltimore a dar participación al mariscal de campo Tyler Huntley en la segunda mitad contra los Rams. Rush y Huntley se combinaron para completar un pobre 21 de 34 pases para apenas 117 yardas y ningún touchdown, sufriendo además una intercepción en el último partido.

La frustración entre los aficionados en el M&T Bank Stadium fue evidente, con muchos expresando su descontento y abandonando el recinto antes del pitido final.

“Sabemos que la situación es difícil en este momento. Quieren ver un buen resultado”, declaró el corredor estelar Derrick Henry después del partido, en un claro reconocimiento al sentir de la base de fanáticos.

Otras Bajas Clave

Lamar Jackson es solo uno de los múltiples titulares clave de los Ravens que están lidiando con problemas de lesiones este año. Harbaugh también se mostró optimista sobre el regreso de otra pieza defensiva fundamental: el linebacker Roquan Smith, quien también lidia con una lesión en el tendón de la corva. Se espera que Smith también regrese para el crucial duelo contra los Bears, según reportó Jeff Zrebiec de The Athletic.