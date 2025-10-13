Golpe Catastrófico en la Bahía: Líder defensivo de los 49ers pierde el resto de la temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La desastrosa jornada de los San Francisco 49ers se completó con una noticia devastadora: el apoyador All-Pro Fred Warner necesitará cirugía tras sufrir una dislocación y fractura de tobillo que pone fin a la temporada 2025 del capitán defensivo. Así lo dio a conocer el entrenador en jefe, Kyle Shanahan, después del encuentro.

La terrible lesión ocurrió en el primer cuarto del partido del domingo ante los Tampa Bay Buccaneers, obligando a Warner a abandonar el campo en camilla y ante la visible preocupación de toda la banca de San Francisco, que se acercó para despedirlo antes de que fuera trasladado.

El Pilar Defensivo

Warner, de 28 años, es un pilar fundamental en el esquema defensivo de los 'Niners', habiendo sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-Pro (incluyendo la temporada anterior). Su impacto va más allá de las estadísticas; es reconocido como el “cerebro” y líder emocional de la unidad.

Antes de su lesión, el egresado de BYU mantenía una sólida campaña de 2025 con 50 tacleadas (dos para pérdida de yardas), tres pases desviados y dos balones sueltos forzados. Además, el producto de tercera ronda del Draft de 2018 se había destacado por su durabilidad, habiéndose perdido solo un juego por lesión en toda su carrera en la NFL (en 2021).

El “Hospital en la Bahía” y el Impacto Defensivo

La baja de Warner agrava la severa crisis de lesiones que enfrenta San Francisco, cuyo récord ahora se sitúa en 4-2 (cuatro victorias y dos derrotas). La lesión se percibe como un golpe catastrófico debido a la ya extensa lista de ausencias clave.

El equipo ya disputó el encuentro ante los Buccaneers con notables ausencias ofensivas, incluyendo al mariscal de campo Brock Purdy (dedo del pie), el ala cerrada George Kittle, y el receptor abierto Ricky Pearsall.

En el lado defensivo, la pérdida es aún más crítica, pues Warner se une a la ausencia de la otra estrella defensiva, el ala defensiva Nick Bosa, quien fue colocado en la reserva de lesionados a inicios de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) que también terminó su año.

Con Warner fuera de juego, la responsabilidad recaerá en el resto de la unidad de linebackers. El novato Tatum Bethune presumiblemente asumirá una mayor carga de trabajo como apoyador central (MLB), jugando junto a Dee Winters para intentar mantener la integridad del centro de la defensa de San Francisco por el resto de la temporada.