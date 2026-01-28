Bo Nix y su lesión de tobillo: Sean Payton revela que la fractura era "inevitable"

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Broncos de Denver, Sean Payton, ofreció este martes un informe detallado sobre la salud de su mariscal de campo estelar, Bo Nix, revelando que una condición preexistente en su tobillo derecho hizo que la reciente fractura fuera prácticamente inevitable.

Nix sufrió la lesión durante la serie ofensiva que selló la victoria de Denver sobre los Buffalo Bills en la ronda divisional. A pesar del dolor, el novato completó la hazaña en tiempo extra, aunque a un alto costo físico que le impidió estar presente en el juego por el Campeonato de la AFC.

Un diagnóstico predecible

Tras el incidente, Nix viajó a Birmingham, Alabama, para ser intervenido quirúrgicamente por el Dr. Norman E. Waldrop III, un especialista de renombre mundial en el Andrews Sports Medicine and Orthopedic Center. Según Payton, los hallazgos durante la operación confirmaron las sospechas del equipo médico.

"Lo que se encontró fue una condición predisponente; los cirujanos siempre encuentran algo más al operar", explicó Payton. "No era una cuestión de si sucedería, sino de cuándo. El especialista nos dijo que esto iba a ocurrir más pronto que tarde. Ahora, el enfoque total está en la rehabilitación y en el uso de las órtesis adecuadas".

A pesar de que Nix ha pasado por varias cirugías de tobillo desde su etapa en la escuela secundaria, Payton se mostró optimista sobre su durabilidad a largo plazo, destacando la inteligencia del jugador para evitar contactos innecesarios y saber deslizarse a tiempo.

El camino hacia la recuperación

Por su parte, el gerente general George Paton confirmó que el pronóstico de regreso es favorable. Se espera que Nix esté completamente recuperado para el mes de mayo, justo a tiempo para el inicio de las actividades organizadas del equipo (OTAs).

Mientras tanto, el joven mariscal de campo mantiene su espíritu competitivo intacto. Payton bromeó sobre haber visto a Nix recorriendo las instalaciones del equipo en su scooter médico. "Hay que conocerlo, es inquieto por naturaleza. Ya estaba dando vueltas por los pasillos. Lo está manejando como un profesional, aunque obviamente es una decepción no haber podido estar en el campo el domingo pasado".