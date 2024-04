Un puertorriqueño y un panameño ganan 6 de 8 carreras en este hipódromo de Estados Unidos

El prestigioso meeting de primavera del coso hípico situado en Louisville, Kentucky, el Hipódromo de Keeneland, consta de tres semanas plenas de acción y jugosos premios. En lo que va del encuentro se proyecta una gran batalla por el liderato en el rubro de los jockeys, cuando ya arribamos a la mitad del corto pero sustancioso cotejo.

Este miércoles 17 de abril inicia la semana hípica en Keeneland con ocho competencias pautadas, en las que dos jockeys latinoamericanos destacan al ganar cada uno de ellos en tres ocasiones, para entre ambos llevarse el 75% del programa. Esos jockeys son el puertorriqueño José Luis Ortiz y el panameño Luis Sáez.

José Luis Ortiz gana en 3 de sus 5 compromisos, con lo que arriba a 11 triunfos en Keeneland y empata al líder Tyler Gaffalione quien ganó una carrera este miércoles para quedar también en 11 lauros. Ortiz abre con victorias en el primer Daily Double, al ganar la primera carrera con el debutante Low Country Magic (Good Magic) del trainer Ignacio Correas y la segunda prueba con The Thunderer (Blame) para el preparador Thomas Molloy.

La tarde victoriosa del boricua José Luis Ortiz continuó en la quinta carrera del programa del miércoles en Keeneland, donde impone a Outofnothingatall (Super Saver), entrenado por James Toner. Ortiz empata el primer lugar de la estadística con Gaffalione, ambos con 11 triunfos, mientras en el tercero está Irad Ortiz Jr., que no montó este miércoles, con 8 triunfos.

El panameño Luis Sáez por su parte también se anota "Hat Trick" este miércoles en Keeneland, al ganar la tercera carrera con el debutante Neon Icon (Arrogate) entrenado por George Arnold II, la cuarta carrera con Jet Sweep Joe (Frosted) con el entrenamiento de Paul McEntee y la séptima prueba con What Say Thee (Sea the Stars) del establo de Michael Maker.

Con este trío de victorias Sáez llega a 7 y se coloca en el cuarto lugar de la estadística por número de triunfos. Luis Sáez registra esta semana un total de 25 compromisos de monta entre en jueves 18 y el domingo 21 de abril, mientras que en el mismo periodo el puertorriqueño José Luis Ortiz tiene 15 compromisos de monta en Keeneland y cuatro (4) más en Oaklawn Park, donde el sábado 21 de abril estará montando a Skippylongstocking (Exaggerator) de Saffie Joseph Jr., en el Oaklawn Handicap (G2) de $1.250.000.