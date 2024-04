Por $1.900.000 compran a hija de este ganador clásico en Estados Unidos

Este miércoles 17 de abril se lleva a cabo el segundo día de las Ventas de Ocala (OBS) de potros dosañeros en entrenamiento, en la que durante 4 días 1208 productos de la generación nacida en 2022 serán subastados. Las expectativas eran altas para la potra identificada como Hip 365, por Tiz the Law que trabajó 400 metros en un récord de :20 1/5 previo a la subasta.



Pero incluso si la potranca no hubiera trabajado tan rápido, el consignador Tom McCrocklin dijo que todavía iba a ser vista como un prospecto poco común cuando entrara al ring en Ocala, Florida, el 17 de abril. "El crono no es tan importante para mí como lo es para los compradores", declara McCrocklin. "Es impresionante e indicativo de su capacidad. Ella es un caso atípico en las estadísticas. La belleza de esta potranca es que no parece esforzarse".

Tiz the Law, padre de la potranca ganó cinco clásicos de grado en 2019-20, incluidos el Champagne Stakes (G1), Florida Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1). Hip 365 es miembro de su primera producción de dosañeros y es adquirida a un precio de $1.900.000 para pasar a convertirse en el mayor precio pagado en las ventas.

Criada en Kentucky por China Horse Club, Hip 365 es el tercer potro de la yegua hija de Sky Mesa, Moonlight Sky, quien es hermana completa de la ganadora de grado 3, Sky Girl, y media hermana de Abel, ganadora de Kentucky Oaks (G1) en 2017. El primer potro de Moonlight Sky, la yegua por Quality Road, Urban, terminó segundo en el Sweet Life Stakes (G3) de 2022 en Santa Anita Park.

McCrocklin compró la potranca por Tiz the Law por $170,000 en la Venta de Yearlings de Keeneland de septiembre de 2023 del envío de Highgate Sales. Dijo que ella se veía muy similar cuando era un año a cómo se ve ahora. "Ella es una potra fuerte y muy masculina. No hay nada femenino en ella", dijo McCrocklin. "Ella es perfectamente equilibrada, un tipo muy atlético, pero no parece hembra, parece macho".

"Cuando la compramos como yearling, no sabemos lo que tenemos. Pero cuando empezamos a hacer las preguntas difíciles, ella mostró un talento extremo. Eso es lo que demostró en el espectáculo de briseo récord que hizo". Hip 365 galopó 600 metros en: 31 3/5 y 800 metros en en: 44 4/5, según McCrocklin.

"Están poniendo más énfasis que nunca en las salidas al galope", dijo McCrocklin. "Todo el mundo tiene cronometradores, todo el mundo tiene datos aquí. Son métricas. Están comprando estos atletas equinos de forma muy parecida a como lo hacen en los deportes profesionales". Esta potranca entre su desempeño en la pista, pedigrí, conformación y caminata, McCrocklin ve un perfil de élite.

"Ella está muy avanzada mentalmente y no es difícil para ella. No puedo entrenar eso. Es un regalo de Dios", afirma McCrocklin. "Aquí habrá un puñado de caballos entre 1200 que pueden hacer lo que ella ha hecho. Ella es por la que nos esforzamos: es la atleta equina superior. Ella lo tiene todo. Es una potra poco común". La potra fue adquirida por el agente Donato Lanni, para Michael Lund Petersen y trascendió que irá al establo de Bob Baffert.