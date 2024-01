Tres europeos y un panameño arrasan el domingo en este hipódromo de Estados Unidos

El estado de California en la parte hípica recibe en este Classic Meet, la incorporación de varios profesionales de la fusta europeos a hacer campaña en el prestigioso hipódromo de Santa Anita Park.

En la reunión de este domingo 14 de enero, destacaron por su desempeño tres luminarias del viejo continente que se llevan siete de las nueve carreras pautadas.

El italiano Antonio Fresu obtiene 3 victorias, la primera de ellas en la tercera carrera con la yegua Make it Snow (Empire Maker), entrenada por George Papaprodromou, que domina al lote en Maiden Special Weight de $65.000. Continúa Fresu con la tarde victoriosa en la quinta carrera, con la potra de tres años The Shushala (Mineshaft), tordilla del establo de Doug O´Neill, que también vence en Maiden Special Weight de $65.000, para completar el hat trick en la octava con el potro Midnight Love (Midnight Lute), entrenado por Héctor Palma que cristaliza en un Maiden Claiming de $27.000.

Por su parte el súper astro italiano y campeón europeo Lanfranco “Frankie” Dettori, se anota par de triunfos, incluyendo la prueba más importante de la jornada. Dettori gana la séptima carrera, Las Cienegas Stakes (G3) en 1.300 metros sobre la grama con bajada de la cuesta (Downhill Turf), donde logra sorprender con la Yegua Honey Pants (Cairo Prince), acondicionada por Phil D´Amato, defendiendo una gran carrera hasta el final para un alto dividendo en taquilla de $40,40 por ganador. Frankie Dettori vuelve a ganar en la última carrera con Thirty Four Coupe (Run Away And Hide), de la cuadra de George Papaprodromou, que gana en la novena un Claiming de $30.000.

También el francés Flavien Prat duplica el domingo, al ganar la segunda con John Dunbar (Munnings), entrenado de Steve Miyadi en Maiden Claiming de $37.000 y también la cuarta carrera, un Starter Optional Claiming con la potra Dial a Friend (Dialed In), del establo de Peter Miller.

Las dos pruebas restantes de la reunión hípica en Santa Anita Park, fueron para el joven panameño Armando Ayuso, que sorprendió en la primera carrera, un Maiden Special Weight de $65.000, con la entrenada de Paul Aguirre, la potra Shamrockin (Clubhouse Ride) que arroja un astronómico dividendo en taquilla de $111,80 por ganador. Ayuso duplica al ganar también la sexta carrera, un Maiden Claiming de $37.000, con la potra Panda Peak (Distorted Humor), del trainer Mike Puype. Armando Ayuso destaca en este inicio del Classic Meet en Santa Anita Park con seis victorias para un 24% de efectividad en ese rubro.

Tres europeos y un panameño, resuelven a su favor las nueve competencias del programa dominical de este 14 de enero en Santa Anita Park.