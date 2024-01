Estrella panameña del látigo lográ su primer triunfo de 2024 en Estados Unidos

El sábado 6 de enero en el Hipódromo de Sam Houston en Texas, la yegua Too Much Kiki pasó la meta en el primer lugar del Darby’s Daughter Division of the Clarence Scharbauer Jr. Texan Stallions Stakes, una competencia selectiva en recorrido de 1.100 metros en pista de arena, la cual recorrió en tiempo de 1:06.4, para la cuadra del entrenador W. Calhoun. El jinete de esta hija de Too Much Bling era nada más y nada menos que la estrella panameña Fernando Jara, que regresó a la acción en 2023 después de una largo tiempo fuera de la vida del hipódromo.

Jara hizo que Too Much Kiki triunfara con cómoda ventaja de 3 ½ cuerpos. Para el nativo de Chitré, representa su primer triunfo en un stakes después de nueve años. La última vez que triunfó en una prueba selectiva fue el 31 de diciembre de 2014 en Aqueduct en el Alex M. Robb Stakes de $100.000 con el ejemplar Big Business.

Fernando Jara es representado por José Santos Jr., el hijo de la leyenda de la fusta chilena del mismo nombre. Santos Jr. logró conseguirle sus primeras montas en Gulfstream Park en noviembre de 2023, en un intento por volver a figurar entre los jockeys élite del mundo, tal cual como sucedió entre los años 2006 y 2008, temporadas en las cuales ganó la carrera más rica del mundo en ese entonces, la Dubai World Cup (G1) y la Breeders’ Cup Classic (G1) con el caballo argentino Invasor, y también el Belmont (G1) con Jazil.

Precisamente, uno de los factores fundamentales para el regreso de Jara a Estados Unidos, además de Santos Jr., fue el entrenador Kiaran McLaughlin, entrenador de Invasor. En este inicio de año, Fernando Jara cosecha tres triunfos en Sam Houston y se acerca a las 700 victorias en suelo estadounidense.