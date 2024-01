Junior Alvarado mete dos batacazos en Gulfstream Park que no vas a creer lo que pagaron

La reunión de carreras de hoy 14 de enero de 2024 en Gulfstream Park tuvo al jinete Junior Alvarado como el criollo más destacado de la tarde con par de victorias. El primer triunfo fue a la altura de la cuarta de la tarde con la yegua Roswell, entrenado por William I. Mott y la segunda conquista fue en la de los acumulados con Swiss Slang entrenado por Riley Mott.

Roswell, que hacía su debut, ganó una bonita competencia en la cuarta de la tarde al dominar en los 100 metros finales a Far And Few, que con un 70/1 en la pizarra y la monta de Leonel Reyes intentaba venirse de punta a punta. La conducida de Alvarado estaba cotizada en las apuestas con un 11/1 y dejó un dividendo en taquilla de 25.00$. La exacta criolla arrojó un dividendo en taquilla de 623,20 el mejor de la tarde.

La tresañera de William I. Mott es una hija del cotizado semental Intro Mischief en Acoma y corrió para los colores del Helen C Alexander.

Para la carrera de cerrar el telón se presentaba Junior con la monta del ejemplar Swiss Slang, que casualmente también estaba en las apuestas cotizado con un 11/1. Junior Alvarado desde el mismo momento de la partida mantuvo al ejemplar en la cuarta posición, hasta que comenzó el giro de la última curva, allí llamó a correr y se vino en un lindo toma y dame con Christopher A. Emigh jinete del número cinco Ike's Gamble.

Swiss Slang dejó un dividendo en taquilla de 25,20$ y la exacta con el número cinco Ike's Gamble pagó 129,90, es decir, que Alvarado estuvo involucrado en las dos exactas que más devolvieron a ganador para el público apostador.