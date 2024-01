Aquí el fijo y los datos para jugar el Pick Six Gulfstream Park 13-01-2024

El hipódromo de Gulfstream Park ofrece para este sábado una jornada de undécima carreras. El óvalo, ubicado en Hallandale Beach, tendrá emoción hípica desde las 12:10 de la tarde (1:10 p.m. Hora de Venezuela) con la pelea por la estadística entre Irad Ortiz Jr. y Paco López.

El Pick Six comenzará en la sexta competencia, una prueba de Maiden Special Weight en 1.200 metros en arena para toda yegua de cuatro años y más edad. A continuación ofrecemos las sugerencias para este atractivo Pick Six.

Sexta carrera: TURN UP THE TREES (5). Este ha trabajado fenomenal y Pletcher considera que está listo para debutar. TOP GUN ROCKET (3) viene de Churchill y ahora en este grupo debe hacerlo bien. SICILIAN DEFENSE (11), es batacazo en puerta.

Séptima carrera: MO TOURING (3). Ganó en su estreno en Gulfstream y buscará seguir la racha. CHASING AFTER YOU (2), sus dos últimas han sido buenas. No lo olviden. KAVALA (1) es de cuidado.

Octava carrera: NOMOS (9). Viene de un fogueo en clásicos de G2 y G3. Luce bastante y consideramos que en esta oportunidad, lo vamos a indicar como la Línea de la jornada.

Novena carrera: BE YOU (12). A pesar del puesto es firme candidato. Viene de correr en G1 con buenas actuaciones. CAUSEWAY (11). Lleva dupla poderosa. Su último briseo fue muy bueno. ANTIQUARIAN (4), con el aparatazo que tuvo, queda listo para el estreno.

Décima carrera: AMERICAN OF COURSE (2). Desde hace rato está amenazando con ganar. Esta vez puede ser el día. SANDRA D. (1). Con experiencia en Kentucky, hay que considerarla mucho. EUPHIMA (5). La argentina volará en los metros finales.

Undécima carrera: IVORY MOON (6). Luce bajada a nuestro juicio. Viene de Kentucky Downs. KICK A RHYME (5). La veremos en la pelea por el primer puesto. DAVID’S ROSE (3). Con el Junior Alvarado, pagará bien de ganar.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el sábado 13 de enero de 2024 en Gulfstream Park:

6a) 5-3-11

7a) 3-2-1

8a) 9

9a) 12-11-4

10a) 2-1-5

11a) 6-5-3