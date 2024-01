Así quedaron los resultados de las carreras de Gulfstream Park 12-01-24

El Championship Meet de Gulfstream Park genera emociones a granel y este viernes 12 de enero, la tanda de carreras estuvo súper interesante con la pelea por la estadística entre Irad Ortiz Jr. y Paco López, que cada reunión dan espectáculo.

Cuatro jinetes ganaron dos carreras cada uno: El panameño Luis Sáez abrió la jornada sobre Bingo Was His Name y Silent Heart en la sexta competencia. José Ortiz ganó la tercera con General Ledger y Southern Dream la séptima competencia. Su hermano Irad Ortiz Jr. siguió victorioso con par de fotos: Sherif Ali en la cuarta y Gambling Holiday en la quinta. Pero, Paco López metió doblete en las dos últimas sobre Golden Ghost y Greek Mojo y descontó para volver a igualar.

Por el lado de los entrenadores, no hubo profesionales destacados. Saffie Joseph Jr., que actualmente encabeza la estadística, consiguió un primer lugar con su pensionado General Ledger en la tercera competencia.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Bingo Was His Name Luis Sáez 2.60 2.40 2.10 2 3 Cryptonym P.López 3.80 3.00 3 1 Builder Jak C.Gil 3.80 4 7 Decisive Warrior J.M.Toro

Entrenador: José Delgado

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:43.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Roscoe Village Edwin González 4.00 2.80 2.20 2 8 Who Lady Who L.Sáez 10.60 5.80 3 9 She Takes Cash E.Zayas 2.40 4 7 Take Your Point V.Chemineaud

Entrenador: Thomas Proctor

TERCERA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:02.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 General Ledger José Ortiz 3.80 2.60 2.20 2 1 Reef Runner P.López 3.20 2.80 3 5 Zio Lorenzo E.Zayas 4 3 Sabian L.Sáez

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

CUARTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:39.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Sherif Ali Irad Ortiz Jr. 6.20 2.40 2.20 2 3 Falfurrias J.Ortiz 2.10 2.10 3 6 Baytown Parfalt E.Jaramillo 6.00 4 2 Dontbesogrouchy L.Sáez

Entrenador: Mark Casse

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:40.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Gambling Holiday Irad Ortiz Jr. 5.00 3.20 3.20 2 4 Bandero L.Panici 3.00 2.60 3 9 Paradise Drive A.Thomas 9.60 4 10 Decisive Pride L.Reyes

Entrenador: George Weaver

SEXTA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 55.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Silent Heart Luis Sáez 4.00 2.40 2.10 2 1 Esperon E.González 3.40 2.60 3 7 King of the Track I.Ortiz Jr. 2.60 4 5 King Skull E.Jaramillo

Entrenador: Bryan Lynch

SÉPTIMA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Southern Dream José Ortiz 8.80 4.20 3.40 2 7 Top Maverick E.Jaramillo 4.20 3.40 3 3 Ajaayb E.Pérez 7.20 4 4 Adios Papa Chico L.Panici

Entrenador: Pedro García

OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Golden Ghost Paco López 5.00 3.80 2.80 2 7 Simply Striking E.Pérez 17.20 7.60 3 8 Agra J.Bravo 3.60 4 5 Parish Lane T.Gaffalione

Entrenador: Mark Casse

NOVENA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 56.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Greek Mojo Paco López 3.80 2.60 2.10 2 8 Dove In Charge E.Zayas 11.60 5.20 3 5 She's So Bearrish S.Bridgmohan 2.60 4 6 Bingo Star L.Sáez

Entrenador: Carlos David