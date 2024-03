Potro Líder en la Tabla del Kentucky Derby correrá esta clasificatoria

El entrenador Brad Cox declara este 19 de marzo que Timberlake (Into Mischief) regresará a Oaklawn Park para el Arkansas Derby (G1) de $1.5 millones, y su compañera de establo West Omaha (Omaha Beach), se dirigirá al Fantasy Stakes (G2) de $750,000. Esas carreras del 30 de marzo son las preparatorias más importantes de Oaklawn Park para el Kentucky Derby (G1) y el Kentucky Oaks (G1), respectivamente.

"Eso es todo lo que tenemos ahora", dijo Cox, refiriéndose a Timberlake y West Omaha. "Es bueno tener dos. Me gustan ambos". Timberlake logró la primera victoria de su carrera alrededor de dos curvas en el Rebel Stakes (G2) de 1700 metros y $1.25 millones el 24 de febrero en Oaklawn Park. El Rebel Stakes marcó el debut como tresañero para Timberlake.

El sensacional potro Timberlake completó el año 2023 con una victoria en el Champagne Stakes (G1) de $500,000 el 7 de octubre en Aqueduct Racetrack y luego un cuarto lugar en la Breeders' Cup Juvenile (G1) de $1.82 millones. el 3 de noviembre en Santa Anita Park. El potro ganó por dos cuerpos el Rebel, con la séptima victoria de Cox en las últimas 15 carreras por puntos del Kentucky Derby de Oaklawn Park.

Timberlake también estaba bajo consideración para el Blue Grass Stakes (G1) de $1 millón el 6 de abril en Keeneland. "Me gusta el momento", declara Cox. "Obviamente, tiene la experiencia ahora". Cox no reveló quién montaría a Timberlake en el Arkansas Derby, una carrera que el entrenador ganó en 2022 con Cyberknife y nuevamente el año pasado con Angel of Empire.

Ningún entrenador ha ganado el Arkansas Derby de Oaklawn Park durante tres años consecutivos. Timberlake ha tenido su sede este invierno en Fair Grounds Race Course & Slots. El Arkansas Derby ofrecerá 200 puntos a sus cinco primeros clasificados (100-50-25-15-10, respectivamente) para la elegibilidad en el Derby de Kentucky.

Otros caballos que apuntan al Arkansas Derby incluyen al ganador de grado 3 Mystik Dan para el entrenador Kenny McPeek, el ganador de grado 3 Liberal Arts (Robert Medina), Just Steel (D. Wayne Lukas) y Time for Truth (Ron Moquett). Mystik Dan no ha comenzado desde una victoria por ocho cuerpos en el Southwest Stakes (G3) de 1700 metros y $800,000 el 3 de febrero en Oaklawn Park .

Just Steel y Liberal Arts terminaron segundo y tercero, respectivamente, en el Southwest S., destrás de Mystik Dan. Just Steel regresó para terminar en un decepcionante séptimo puesto en el Rebel.

Brad Cox También busca su tercera victoria en la Fantasy de 1700 metros después de ganar la carrera en 2018 con Sassy Sienna y el año pasado con Wet Paint. La potra West Omaha ganó el Silverbulletday Stakes de $145,500 en 1664 metros el 20 de enero en Fair Grounds antes de terminar tercera como favorita en el Honeybee Stakes (G3) de $400,000 el 24 de febrero en Oaklawn Park.

"Siempre tratamos de participar en el Fantasy", señala Cox. "Hemos tenido suerte en la carrera y, esperamos que continúe con esta potra, para luego de allí seguir su marcha hacia el Kentucky Oaks". El Fantasy S. también ofrece 200 puntos a sus cinco primeros clasificados (100-50-25-15-10, respectivamente) para la elegibilidad hacia el Kentucky Oaks.

Con información de bloodhorse.