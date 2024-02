Jockey puertorriqueño conquista clasificatoria al Kentucky Derby

El jinete puertorriqueñp Cristian Torres ganó este sábado la edición 2024 del Rebels Stakes, con el ejemplar Timberlake, en el hipódromo de Oakland Park, en lo que es la primera prueba clasificatoria al Kentucky Derby 2024, que reparte más de 1.000.000 de dólares. (En proceso).

El gran favorito de la carrera, Timberlake, se quedó con el Rebel Stakes, que da 50 puntos camino al Kentucky Derby 2024, y se colocó el ejemplar con más puntos obtenidos rumbo a la carrera de las rosas, que dará inicio a la triple corona norteamericana.

Este un tresañero de Into Mischief en Pin Up por Lookin at Lucy, el cual con esta victoria ahora suma 66 unidades, luego de haber ganado el pasado 7 de febrero del 2023, el Champagne Stakes, y quedar cuarto en el Breeders’ Cup Juvenile.

El premio conseguido por el ejemplar al ganar este sábado fue de $1.250.000, por haber ganado el Rebel Stakes, primera clasificatoria al Kentucky Derby que entrega más de 1.000.000 de dólares al ganador este 2024.

Los primeros 400 metros de la carrera fueron dominados por el ejemplar Carbone, acompañado de Northern Flame, y Woodcourt, el cual tuvo la monta del jockey venezolano Francisco Arrieta. En este orden se mantendrían durante casi toda la carrer,a y no sería hasta la curva, donde Timberlake se movería con ritmo para tomar la delantera en los últimos 150 metros de la competencia y quedarse con el triunfo.

Los tiempos de la competencia fueron: 23,2 los primeros 400 metros, la primera media milla en 47,3, los 1.200 metros, en 1:12,4, para llegar a los 1.600 metros, en 1:37,4 y finalizar la carrera en 1:44.0 exactos, con remate de 3 segundos los últimos 100 metros.