¿Sabías que Bob Baffert sufrió un ataque al corazón? Y mira quien lo salvó

El entrenador Salón de la Fama estadounidense, Bob Baffert, tiene grandes recuerdos de cuando en los Emiratos Árabes Unidos ganaron la Dubai World Cup de 12 millones de dólares patrocinada por Fly Emirates en cuatro ocasiones, la mayor cantidad para cualquier entrenador luego de Saeed bin Suroor (nueve).

Sin embargo, hay otro recuerdo que quedará con él para siempre y no es bueno. En 2012, Baffert, que llegó a Dubai con un caballo llamado Game On Dude, sufrió un ataque cardíaco que puso en peligro su vida pocos días antes de la carrera y fue trasladado de urgencia al City Hospital, donde los especialistas realizaron una cirugía de emergencia para salvarle la vida.

Game On Dude no ganó, pero Baffert ganó la batalla por su vida mientras se recuperaba rápidamente. A principios de esta semana, rindió homenaje al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, quien visitó a Baffert en el hospital y le deseó lo mejor.

"Tengo grandes recuerdos porque allí sufrí un infarto y el jeque Mohammed me salvó", dijo Baffert al Dubai Racing Club. “Tuve una segunda oportunidad; el envió a un hombre importante (médico) y me curó. No habría ganado una Triple Corona si él no me hubiera salvado. Tengo mucho respeto por Sheikh Mohammed y su familia; es un visionario y ha sido realmente bueno para las carreras estadounidenses".



Baffert, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de las carreras estadounidenses, ha ganado cuatro trofeos de la Dubai World Cup con Silver Charm (1998), Captain Steve (2001), Arrogate (2017) y Country Grammer (2022), y ha enviado al ganador de Grado 1 en el Santa Anita Handicap, Newgate, a buscar este año un quinto título.

Bob Baffert no estará en Meydan el 30 de marzo y estará representado por su colega Jimmy Barnes. "Me encanta Dubai, me encantaría ir, pero ahora mismo me falta un asistente, así que Jimmy irá, estará allí el fin de semana, junto con un jinete y un mozo de cuadra", dijo Baffert.

Baffert confirmó que Newgate será montado por el jockey Frankie Dettori, tres veces ganador de la Dubai World Cup, quien estaba en la silla cuando Country Grammer le entregó al entrenador estadounidense su cuarto trofeo después de superar cómodamente el desafío de Hot Rod Charlie (Flavien Prat/ Doug O'Neill), Chuwa Wizard (Yuga Kawada, Ryuji Okubo) y Life Is Good (Irad Ortiz Jr./ Todd Pletcher).

"Lo que pasa con Frankie Dettori es que los grandes conductores no necesitan instrucciones", dijo Baffert sobre el as británico que actualmente reside en Santa Anita, al noreste de Los Ángeles. “Cuando se abre la puerta, se dan cuenta de todo. Lo último que tengo en mente es preocuparme por Frankie y lo que va a hacer con el caballo. Mi trabajo es asegurarme de que el caballo aparezca”.

Sus victorias pasadas en Dubái abarcan ya más de 25 años y, como era de esperar, Baffertnombró a uno de los ganadores más emblemáticos de la Dubai World Cup como su favorito. "Arrogate fue una de las mejores actuaciones de todos los caballos de carreras que he entrenado; fue increíble", dijo. “Para mí, fue como una actuación tipo Secretaríat. Lo que hizo esa noche; Gun Runner era un gran caballo y simplemente lo atrapa como si fuera un ejercicio de galope.

Además de sus cuatro victorias en la Copa Mundial de Dubai, Baffert también ganó el Dubai Golden Shaheen (G1) de $ 2 millones en 2015 con Secret Circle y envió a su velocista favorito Hopkiins a tener otra oportunidad de alcanzar la gloria de Meydan. Hopkins fue cuarto detrás del rival Sibelius hace 12 meses, y Baffert dijo: "Hopkins corrió bien el año pasado y creo que lo va a hacer mejor este año".

“Él siempre aparece; es un caballo grande y fuerte. Lo tenía a él y a otro caballo, pero decidí ir con él porque ahora le está yendo muy bien. Cuando viajas al otro lado del mundo tienes que asegurarte de que tu caballo esté en plena forma porque es un viaje duro”. El inconfundible Baffert "pelo blanco", , será una ausencia notable el día de la Dubai World Cup en Meydan, pero aún podría causar un gran revuelo si Newgate consigue el botín bajo el mando del legendario Dettori.

Con información de khaleejtimes