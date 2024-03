Emisael Jaramillo con 10 compromisos y un stakes este sábado en Estados Unidos

El jinete campeón en 14 estadísticas en Venezuela y triunfador en 1.592 carreras en Estados Unidos, Emisael Jaramillo, este sábado tendrá una jornada con 10 compromisos de monta en el hipódromo de Gulfstream Park, incluyendo en la prueba central del programa, el Texas Glitter Stakes de $100.000 sobre superficie de grama.

Jaramillo atraviesa excelente momento en el óvalo de Hallandale Beach, en el que viene de triunfar en 3 de sus últimos 4 compromisos, al vencer en la novena carrera del sábado con Gayles Evening (Indian Evening) entrenada por Bobby Dibona y duplicar en la jornada del domingo, por intermedio de la floridana Condora (Valiant Minister) entrenada por Edward Plesa Jr., vencedora en la de abrir la tarde dominical y luego en la octava con la tordilla Love Her Lots (Cupid), preparada por Fernando Abreu. Emisael ha ganado 17 carreras en 2024.

Esta semana en Gulfstream Park Emisael Jaramillo registra 25 compromisos entre el miércoles 20 y el domingo 24 de marzo, que incluyen el Texas Glitter S. del sábado donde conducirá a Frac Dancer (Frac Daddy) ejemplar que permanece invicto luego de dos presentaciones en Woodbine, Canadá y cumplirá su primera actuación en el circuito hipico de Florida y el domingo Jaramillo guiará a Dot (Munnings) presentada por Juan Alvarado en el Melody of Colors Stakes.

Los 10 compromisos de Emisael Jaramillo el día sabado son de 9 entrenadores diferentes, con Chad Brown como el único al que Emisael guiará en dos de sus equinos. Jaramillo en 2024 no ha ganado stakes, en los que tiene dos segundos puestos en 2024, el 13 de enero en Turfway Park arribó segundo en el Lively Exchange S. con el ejemplar Silver Ticket (Curlin) del entrenador Todd Pletcher y el 9 de marzo en Gulfstream Park arribó en el segundo en el Silks Run S. con el ejemplar Yes I Am Free (Uncaptured), del establo de Laura Cazares.