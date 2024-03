Mira como llegaron dos ejemplares de entrenador venezolano a Dubai

Sigue la espiral ascendente en la carrera profesional del joven entrenador venezolano José Francisco D´Angelo, quien envía dos de sus ejemplares a Dubai para particpar en dos de las millonarias carreras de la gran jornada de los días 29 y 30 de marzo en el Hipódromo de Meydan, en Emiratos Árabes Unidos.

Este miércoles arriban a Dubai los ejemplares Run Classic (Runhappy), reciente ganador del Gulfstream Park Sprint Stakes (Listed) en pasado 24 de febrero en Gulfstream Park y también Caramel Chip (Midshipman) que viene de arribar en el cuarto lugar en el Pelican Stakes (Listed) de Tampa Bay Downs el 10 de febrero.

Run Classic está nominado a participar en la Dubai Goden Shaheen (G1) sobre arena en distancia de 1200 metros y con $2.000.000 en premios, mientras que Caramel Chip, está inscrito para correr en la Godolphin Mile (G2) con $1.000.000 en premios.

José Francisco D´Angelo hasta el 19 de marzo de 2024 ha ganado 39 carreras en Estados Unidos, incluyendo el Sam F.Davis (G3) de Tampa Bay Downs con el ejemplar No More Time (Not This Time). D´Angelo también presentó al ejemplar Bentornato (Valiant Minister) en el Saudi Derby de Meydan, Dubai, donde el caballo arribara en el tercer lugar el pasado mes de febrero.