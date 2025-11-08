La marca soñada: Javier Castellano llega a 1.000 Stakes de por vida en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 08 de noviembre se disputó en el Hipódromo de Aqueduct, la edición 2025 del Hill Prince Stakes (G3), a la altura de la séptima para ejemplares de tres años, en distancia de 1.800 metros y con un premio a repartir de 200 mil dólares, como parte del Fall Meet de la presente temporada.

La victoria se la llevó el castaño tresañero TIz Dashing (número 9), con la monta del jinete venezolano Javier José Castellano y la preparación de Barclay Tagg para los colores del Saratoga Stable.

Al giro de la última curva el conducido por el cuatro veces ganador del Eclipse Award se vino por la parte externa de la pista para pasar a los punteros Lazlo (número 4, centro) y Noble Confessor (número 1, por dentro), por lo que cruzó al espejo a nariz de Noble Confessor que se conformó con el segundo lugar.

El tiempo final del Graded Stakes fue de 1.48’’23 para el recorrido de los 1.800 metros.

Tiz Dashing es un producto de Tiz The Law en Breaking Beauty por Into Mischief y alcanzó su segunda victoria en nueve presentaciones. Además, pagó un dividendo sorprendente de $17,46, $7,20 el placé y $5,16 el show.

Por su parte, el zuliano Castellano suma 80 triunfos del año, la número 5.907 de por vida en los óvalos estadounidenses y también logra la cantidad histórica de 1.000 Stakes en su carrera profesional en la Unión Americana, tal como lo informábamos desde el comienzo de esta misma semana y así felicitar al jockey zuliano por alcanzar la tan anhelada marca soñada.