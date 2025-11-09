Arranca la Offseason: El mexicano Luis Urías inicia su búsqueda de contrato en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

A menos de una semana de que los Dodgers de Los Ángeles se coronaran campeones de la MLB, la actividad de la temporada baja ha comenzado con gran intensidad. Las franquicias de Grandes Ligas han iniciado la labor de limpieza y planificación de rosters, lo que significa que varios jugadores han quedado en la cuerda floja tras no ser renovados.

En este contexto, la situación contractual de algunos peloteros mexicanos se ha definido.

Luis Urías, Agente Libre en Busca de Oportunidad

Este viernes, 7 de noviembre, se confirmó que el infielder tapatío Luis Urías se ha convertido oficialmente en agente libre, concluyendo su temporada 2025 y teniendo que buscar un nuevo hogar en las Grandes Ligas.

Urías, de 28 años, fue reconocido durante su carrera por la versatilidad que ofrece en el cuadro interior, pudiendo desempeñarse en la segunda base, el campocorto y la tercera base. A pesar de haber pasado por dos organizaciones distintas este año (Atléticos y Cerveceros), el mexicano no logró consolidarse y se quedó sin contrato.

El Desempeño de la Temporada 2025

Los números de Urías, si bien no fueron espectaculares, mostraron destellos de su potencial, especialmente su disciplina en el plato:

En Las Mayores (con Atléticos y Cerveceros): Bateó para un promedio de .230 con 66 imparables , ocho jonrones y 25 carreras impulsadas . Demostrando paciencia, recibió 31 boletos y registró un OBP (Porcentaje de Embasado) de .315 .

En Triple-A (Nashville Sounds - Cerveceros): Finalizó la temporada en la sucursal Triple-A, donde bateó .260 con 13 hits, un jonrón y 11 impulsadas en 13 compromisos, mostrando un desempeño sólido en el final de su paso por ligas menores.

Aunque el infielder no tuvo malos números y terminó fuerte en el sistema de desarrollo, al final el rendimiento no fue suficiente para convencer a la gerencia de los Atléticos de Oakland (su último equipo en MLB) de retener sus servicios. Urías ahora aspira a retomar un rol consistente en el mejor diamante del mundo con una nueva organización.