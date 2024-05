Jockey puertorriqueño ganó con 7 de sus últimas 11 montas en este hipódromo de Estados Unidos

De sus poco más de 5 años de actividad como jockey profesional del boricua Cristian Torres, han sido definitivamente 2023 y 2024 los años del despertar definitivo de este joven fusta que se encumbra como una verdadera estrella. Torres es ganador de 683 carreras en ese periodo de 5 años y de ellas 254 han surgido entre 2023 y lo que va del presente año, para acumular en ganancias la cantidad de $34,748,827 con sus conducidos. Torres viene de llevarse ampliamente el título de campeón en Oaklawn Park.

Este fin de semana transcurrido entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo, Cristian Torres completa una faena impresionante al ganar con 7 de los 11 compromisos de monta pautados para el Hipódromo de Churchill Downs, donde se anota par de "Hat Tricks" en forma consecutiva. Torres inicia el fin de semana al triunfar con su única monta del día viernes, el ejemplar Zeitlos (Curlin) con el que gana un Allowance en la tercera carrera.

La racha ganadora prosigue el sábado en la segunda carrera con el ejemplar Stingy de Paulo Lobo, luego en la cuarta carrera vence con Quietly, entrenado por Riley Mott y en la sexta con Prides Crossing de Paulo Lobo nuevamente. La trilogía de victorias de Torres se repitió el día domingo, cuando se hace victorioso en la cuarta carrera con Change the Castle de Thomas Amoss, luego y en "Back to Back" en la quinta con Lead Foot de Aaron Shorter y en la novena triplica con This is Uscar de Jordan Blair.

Una jornada de gran efectividad en la que completa 63,63% de efectividad en victorias el fin de semana el boricua Cristian Torres. El lunes Torres iniciará la semana el día del Memorial Day en Lone Star Park, donde registra un total de ocho (8) compromisos, que incluyen cinco (5) carreras selectivas, entre ellas el Steve Sexton Mile Stakes (Gr. 3) de $400.000, donde le toca pilotear al ejemplar Everso Mischievous (Into Mischief), del establo de Brad Cox.