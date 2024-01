Jockey campeón regresa luego de un descanso voluntario para superar problemas mentales

Hay ocasiones en que la rutina diaria de un atleta puede llevarlo a una situación psicológica difícil, en especial para quienes han experimentado episodios traumáticos en la vida.

A principios de octubre, el jockey de California Drayden Van Dyke abandonó las carreras en un momento en que los aspectos mentales del deporte y los problemas personales se habían vuelto abrumadores. Después de una década de montar con mínimas interrupciones, Van Dyke, de 29 años, dejó de hacerlo. Necesitaba tiempo para sí mismo.

Hacia el final del meeting verano en Del Mar a principios de septiembre de 2023, Van Dyke comenzó a evaluar un descanso. El ex jinete líder en Del Mar, buscaba ganadores y no estaba contento con los resultados. Van Dyke declara a DRF News:

“Siempre he tenido miedo de alejarme de este lugar, de perderme algo o algún negocio. Nunca he vivido realmente. Me estaba siguiendo a mí mismo y a mi corazón. Sabía que necesitaba alejarme. Tienes que cuidarte a ti mismo o puedes tomar el camino equivocado. Es un cliché, pero está bien decir que no estás bien y tomarte el tiempo que necesites.”

“He aprendido mucho, he crecido mucho. No es que no fuera ya mayor. Tenía mucho que registrar. Me estaba acercando al punto en que quería seguirme a mí mismo en lugar de tratar de complacer a los demás. Hacia el final de Del Mar, lo sentí realmente fuerte. Sabía que necesitaba hacerlo bien o iría más y más abajo. Todo fue mental. No estaba relacionado con las drogas ni con beber demasiado. Fue mi enfoque mental. Tomó un tiempo conseguirlo. Cuando paré, estaba enojado. Yo era malo con la gente. No era la persona que solía ser. Yo era un buen niño. Fui muy respetuoso. Estaba perdiendo el rumbo. Tuve que volver a mis raíces”.

Tres meses después, Van Dyke se prepara para volver a montar. Visitó Santa Anita durante las horas de entrenamiento el lunes y fue recibido calurosamente por entrenadores, traqueadores y compañeros jinetes. Su perspectiva ha cambiado para mejor durante su pausa autoimpuesta.

Antes de Navidad, después de más de dos meses alejado de las carreras, Van Dyke comenzó a contestar su teléfono y a devolver llamadas. Dijo que todavía necesita llegar a mucha gente. Ha vuelto a ver carreras, ansioso por volver a involucrarse en el día a día.

Durante el otoño, la rutina de Van Dyke fue un estilo de vida sin presiones. En lugar de un horario determinado por días de carreras o mañanas llenas de entrenamiento, se centró en el ejercicio físico en el gimnasio de su casa, en andar en bicicleta o en correr en las colinas sobre Santa Anita. Hubo mucho tiempo para la contemplación, no solo sobre los objetivos profesionales, sino también sobre asuntos más privados como una mejor comunicación con la familia y reflexionar sobre los recuerdos de su padre, Seth, un ex jockey que se suicidó en 2014 a los 43 años. Van Dyke ganó el premio Eclipse como aprendiz más destacado, en ese mismo año 2014, a la edad de 19.

“Una cosa que nunca despejé de mi mente fue el suicidio de mi padre”, dijo Van Dyke. “He estado hablando mucho con mi mamá sobre esto. Realmente nunca tuve tiempo para procesar eso. Seguí trabajando y seguí corriendo carreras. Aprendí a bloquearlo.”

Van Dyke ha ganado 809 carreras. Una carrera de las Breeders´Cup. Fue el piloto líder en los meetings de verano y otoño de Del Mar en 2018, un año que incluyó un día con siete victorias en agosto. Para 2023, sólo obtuvo cinco victorias en todo el año.

“Conozco mis capacidades”, dijo. “Mi currículum habla por sí solo. No ganas siete en un día porque no sabes montar. Puedes montar si ganas siete en un día en Del Mar”.

Van Dyke dijo que canalizar energía y tiempo hacia la aptitud física ha tenido un beneficio antes de su regreso.

"Los resultados han sido extraordinarios. Nunca he estado tan en forma y nunca he sido tan fuerte. Nunca he estado mejor en mi vida. Estoy muy emocionado de empezar y volver a montar a caballo.”

Se espera en breve lapso la reaparecida de Drayden Van Dyke como jockey profesional en California, Estados Unidos.

Con información de DRF News.