Santa Anita: Baeza detiene los cronómetros en su primer ejercicio de la temporada

El potente hijo de Puca reapareció en el óvalo de Arcadia para iniciar su preparación hacia los grandes eventos de 2026

David García V.
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 04:51 pm
Foto: NTRA
Tras un merecido descanso luego de su participación en la Breeders’ Cup Classic (G1), el destacado Baeza está de vuelta. El ejemplar que se ganó el respeto de la afición en 2025, registró este miércoles 28 de enero su primer ejercicio oficial del año, cosa que marca el inicio de su campaña como cuatroañero.

Baeza pertenece a una de las líneas maternas más exitosas de los últimos tiempos: es hijo de la matrona Puca, lo que lo convierte en medio hermano de Mage (ganador del Kentucky Derby 2023) y de Dornoch (vencedor del Belmont Stakes 2024). Actualmente, es considerado el tercer mejor exponente de su generación, solo por detrás del campeón Sovereignty.

El regreso suave de Baeza en Santa Anita

Bajo el cuidado del experimentado John Shirreffs para los colores del C R K Stable LLC y Grandview Equine, el castaño se encuentra alojado en Santa Anita Park (Arcadia, California).

En su reaparición en la pista, Baeza recorrió 600 metros en 39" exactos. Fue un ejercicio de mantenimiento, sumamente suave, diseñado simplemente para estirar las piernas tras casi tres meses de inactividad pistera. De hecho, su registro fue el más lento de los nueve briseos realizados en esa distancia durante la mañana californiana, lo cual es habitual en un primer ajuste tras el descanso.

Una trayectoria de nobleza y coraje

Baeza cerró su etapa como tresañero con una hoja de servicios envidiable:

  • Récord: 9 salidas (2 primeros-3 segundos-2 terceros).
  • Producción: $1,643,500 en premios.
  • Hitos: Ganador del Pennsylvania Derby (G1) y valiosos segundos lugares en el Santa Anita Derby (G1) y el Jim Dandy (G2).

Su consistencia quedó demostrada al figurar en la pizarra de las dos gemas más importantes de la Triple Corona, con sendos terceros puestos en el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1). Tras su sexto lugar en la Breeders' Cup Classic (G1) ante Forever Young, el equipo ha trazado un plan paciente para su madurez competitiva en 2026.

