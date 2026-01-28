Anótalos: Estas son las tres torres de Irad Ortiz Jr. del jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr. comenzará una nueva semana de compromisos este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, dentro de Championship Meet 2025-2026 con un total de diez montas por cumplir, de las cuales varias son ejemplares con altos índices de victoria.

La primera monta con gran oportunidad de ganar para el jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr. de la jornada del jueves, sería en la tercera carrera, en un Claiming de $24,500, reservado para yeguas de años y más edad, en distancia de 1,700 metros, donde participarán siete yeguas.

En dicha prueba, Ortiz Jr. montará a Camm’s Princess, presentada por el entrenador Eniel Cordero, la cual se presenta como la principal favorita con un Morning Line de 9-5 hasta los momentos, según el portal Equibase.com.

La segunda gran torre de Ortiz Jr. del jueves, esta en la quinta carrera, en un Claiming de $28.000, donde se subirá al lomo de Blazing Bucchero, pensionado de Mark Casse, con una cuota de 9-5 igualmente en la línea matutina.

Por último, en la novena prueba del programa, en un Starter Optional de $33.000, en distancia de 1,700 metros, Ortiz Jr. se subirá al lomo de la yegua Ashima, presentada por el entrenador Sal Santoro, también con un Morning Line de 9-5, según el handicapper del hipódromo.