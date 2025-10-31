¡Atención! Por estos motivos ha sido cancelada la jornada de carreras de este viernes en New York

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de la NYRA hicieron una programación de nueve carreras con dos pruebas selectivas de $150 mil en la jornada de este viernes 31 de octubre, que daban inicio a partir de 1:05 pm hora de Venezuela. Sin embargo, en un comunicado en su página web indicó que la misma será suspendida.

Belmont At The Big A: Cancelada la jornada de este jueves 30 de octubre

La New York Racing Association, Inc. (NYRA) ha cancelado las carreras en vivo del viernes en el hipódromo de Aqueduct debido a los fuertes vientos pronosticados que afectarán al área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de viento para el sur de Queens a partir de las 12 pm, hora del este, y los pronósticos actuales prevén vientos fuertes sostenidos y ráfagas superiores a 45 mph.

Dos carreras de caballos con una bolsa de $150,000, originalmente programadas para el viernes (Tempted y Pumpkin Pie), han sido reprogramadas. Tempted se correrá ahora el jueves 6 de noviembre; las inscripciones se reciben desde hoy, 31 de octubre. Pumpkin Pie se correrá el sábado 8 de noviembre; las inscripciones se reciben desde el domingo 2 de noviembre.

Las carreras en vivo también fueron canceladas el jueves 30 de octubre en Aqueduct debido a una fuerte tormenta que generó vientos extremadamente fuertes y precipitaciones de más de 2,5 pulgadas.

El Belmont at the Big A, se reanudará el sábado con una jornada de 10 carreras, incluyendo el Nashua (Carrera 4) y el Campeonato de Sprint en Césped Aqueduct (Carrera 9). La primera carrera comienza a las 12:05 pm.