Asi quedaron los resultados en Gulfstream Park 20-01-2024

Sigue la expectativa y el gran espectáculo hípico del Champioship Meet en el hipódromo de Gulfstream Park y este sábado 20 de enero se disputan un total de once carreras incluyendo una selectiva, el Sunshine Classic Stakes, de $75.000 que deriva en una victoria sorpresiva para el ejemplar Lure Him In (Khozan) en gran conducción del boricua Edwin González para el entrenado por Herman Wilensky para el Double B. Racing Stable.

La prueba mejor rentada de la tarde fue la décima, un Allowance Optional Claiming de $92.000 donde se impone la gran sopresa del ejemplar Ticking, pupilo de Edward Plesa Jr. que condujo el puertorriqueño Edgard Zayas y devolvió en taquilla el astronómico dividendo de $87,80 por ganador.

El jockey más destacado de la jornada fue el líder actual de la estadística de jinetes, también de Puerto Rico, Irad Ortiz Jr,, que se impuso hasta en cuatro ocasiones, afianzándose como líder del Championship Meet. Ortiz Jr., ganó la cuarta, sexta, séptima y octava carreras del programa y no obstante a ganar las tres primeras válidas del Pick Six, este popular juego abona el excelente dividendo de $5.995,20, debido a los grandes tajos vencedores de la novena y décima competencias del programa.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.03.2 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 True Spun Joe Bravo 4.60 2.60 2.40 2 6 Derby Hangover O.Murphy 3.00 2.60 3 1 Boot's On the Moon L.Reyes 5.00 4 3 Theforcebewithyou M.A.Vásquez

Entrenador: David Fawkes

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.41.0 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Echo Lane Junior Alvarado 6.60 3.40 2.40 2 1 Whiting Field J.Castellano 4.00 2.80 3 3 Poliglota I.Ortiz Jr. 2.60 4 2 Joe From Kiev L.Reyes

Entrenador: Rohan Crichton

TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.40.4 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Mufrih Edgard J. Zayas 10.20 4.40 3.00 2 7 Belly of Jelly I.Ortiz Jr. 5.80 4.20 3 9 Candy Street J.Ruiz 5.60 4 5 Shake Your Bones E.Pérez

Entrenador: Saffie A. Joseph, Jr.

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.34.3 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Lady Emily Kathryn Irad Ortiz, Jr. 3.00 2.40 2.10 2 1 Lady Astoria P.López 10.40 7.40 3 2 Johanny O.Murphy 4.00 4 6 Self Confident J.L.Ortiz

Entrenador: Saffie A. Joseph, Jr.

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.03.2 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 10 Demurely Edwin Gonzalez 20.20 9.20 6.80 2 3 Fedalia M.A.Vásquez 21.20 11.20 3 12 Ala Turka I.Ortiz Jr 4.40 4 11 American Gamble J.Castellano

Entrenador: Bobby S. Dibona

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.38.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Rod Two Rod Irad Ortiz, Jr. 4.00 2.60 2.20 2 5 Toscanito P.López 3.00 2.60 3 3 Rhymes Like Dimes J.M.Rios 2.40 4 9 Burning Man E.Zayas

Entrenador: Holly M. Ferris

SÉPTIMA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.40.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Triple Espresso Irad Ortiz Jr. 3.80 2.80 2.40 2 8 Artempus J.Castellano 22.40 13.40 3 1 White Palomino J.L.Ortiz 6.20 4 10 Black Diamond J.Bravo

Entrenador: Todd A. Pletcher

OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.01.2 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Cruzin Man Irad Ortiz Jr. 5.20 2.80 2.10 2 2 Heals the Soul P.López 2.60 2.20 3 4 Bella Future E.Zayas 2.80 4 1 Loyal Louie J.Ruiz

Entrenador: Rohan Crichton

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.43.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Lure Him In Edwin Gonzalez 16.20 4.80 3.00 2 1 Octane E.Zayas 2.40 2.10 3 6 The Skipper Too E.Jaramillo 3.80 4 5 Slim Slow Slider M.A.Vásquez

Entrenador: Herman Wilensky

DECIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1.23.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Ticking Edgard Zayas 87.80 27.00 13.20 2 4 Implementation T.Gaffalione 6.60 5.00 3 7 Loyal Company O.Murphy 5.60 4 9 Scaramouche P.López

Entrenador: Edward Plesa Jr.

UNDECIMA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.41.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Royal Majesty Junior Alvarado 8.20 4.60 4.00 2 7 Coinvest I.Ortiz Jr. 6.60 4.60 3 4 Linesman P.López 8.80 4 3 Mo Spresso O.Murphy

Entrenador: William I. Mott