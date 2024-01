Así jugaremos el Pick Six en Gulfstream Park el viernes 05-01-2024

Continúa la emoción del Championship Meet en el hipódromo de Gulfstream Park con nueve carreras en un programa que iniciará a las 12:10 pm (Hora del Este de Estados Unidos),

El popular juego del Pick Six este viernes arranca desde la cuarta carrera del programa. Aqui detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas de este viernes 5 de enero de 2024 en Gulfstream Park.

Cuarta Carrera. 2 Superfight. Debutó en septiembre y regresa con buenos ejercicios, será dura rival. 4 Improptude. Ha corrido contra superiores, tiene mucho que buscar. 6 Fuji Fire. Excelente origen y monta de lujo, es indescartable.

Quinta Carrera. 8 Chanceux. En la cuadra de Pletcher siempre lo han tenido en alto concepto. 3 Ramsey Solution. Tiene la velocidad para imponer su ritmo y se les puede crecer en la delantera.

Sexta Carrera. 2 She´s Speightful. Vendrá entre las primeras y con José Luis Ortiz luce un mundo. 6 Subtle Faith. Se entendió a la perfeccion con el jockey Jorge Ruiz, es peligrosa. 8 Mo Town Madison. Yunta de poder y viene de arribar bastante cerca.

Séptima Carrera. 3 Change of Command. Ganó a lo crack en su primera presentación en Gulfstream Park y tiene carreras en New York que acreditan su opción al triunfo, correrá como nuestro FIJO en el Pick Six del viernes.

Octava Carrera. 4 Oxymore. Se ha medido a superiores y puede hacer gran carrera en velocidad. Lance de oro. 7 Axthelm. Lo ha hecho bien en el grupo, sale por buen puesto y el jockey lo conoce bien. 8 Carotari. Con buenas figuraciones selectivas y lo monta el campeón.

Novena Carrera. 3 Adios Now. Si corre en velocidad será difícil alcanzarlo. 9 Roan. Baja de lote, bien colocado en la salida y con Paco López, ojo. 4 Flashover. Correrá entre los primeros y lo conduce el campeón.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el viernes en Gulfstream Park:

4ta) 2-4-6

5ta) 3-8

6ta) 2-6-8

7ma) 3

8va) 4-7-8

9na) 3-4-9