Aquí el fijo y los datos para jugar el Pick Six Tampa Bay Downs 17-01-2024

El hipódromo de Tampa Bay Downs ofrece para este miércoles 17 de enero, una jornada de nueve carreras. El segundo óvalo de competencias del estado de Florida, tendrá emoción hípica desde las 12:20 de la tarde (1:20 p.m. Hora de Venezuela). Las carreras que ofrecen mayor premio son la sexta y la novena, reservadas para debutantes y perdedores (la sexta para potras de tres años y la novena para potros de la misma edad), y ambas tienen un pote de 53.000 dólares por repartir.

El Pick Six (Ultimate 6), da inicio en la quinta carrera de la tarde, una competencia de 1.200 metros para yeguas de cuatro años y más edad, reclamables por un precio de $18.000. La apuesta mínima del Ultimate 6 es por 0.20 centavos de dólar y estas son las sugerencias.

A continuación, te presentamos la mejor información para pasar por taquilla, con motivo de la jornada en Tampa Bay Downs. Recuerda que puedes ligar tu caballo favorito en este hipódromo y en las demás carreras internacionales en www.meridianobet.net.

Quinta carrera: Toodaloo Y'All (2), está de turno. Par de segundos en esa misma pista de Tampa lo ponen como el primer candidato de la prueba. Defender Gal (7), no le tomaremos en cuenta su anterior. Vuelve a las manos del jockey Feliciano, que ya la conoce y lo hizo ganar. Shady Baby (5), un buena sorpresa sería esta conducida por Samuel Marín.

Sexta carrera: Competencia para debutantes y perdedores. Destiny Star (4) hay que indicarla porque viene de correr en hipódromos superiores como Saratoga y Churchill Downs. La vez que debutó en Tampa le pegó el cambio pero está más recuperada. Air Masque (2) con buena monta y puesto de pista ideal, puede triunfar de punta a punta.

Séptima carrera: Lady Khoz (1) por dentro y en 1.100 metros es una seria candidata. Quedó lista para un triunfo. Sin embargo, la acompañamos con Princess Bu Cherro (4), debutante que ha tenido ejercicios aceptables, pero la monta de Samy Camacho le da mucha garantía. Mas Vino (8), afuera, viene de Gulfstream y estará atropellando en los finales.

Octava carrera: Otra competencia donde debemos asegurar con esta fórmula integrada por Aferdita (1), que viene de correr esa misma distancia y perdió una increíble con el aprendiz Maldonado. Waterworks (3) intentará escaparse desde el propio momento de la salida, porque posee velocidad. Countless Dreams (7), de la cuadra de la líder de los entrenadores, es ideal para que los dividendos aumenten.

Novena carrera: En una prueba complicada, tenemos que seleccionar una línea y nos arriesgamos aquí con Betta Go Go Go (6), de la cuadra de Michael Yates y que tendrá la monta del venezolano Marcos Meneses. De todos los que participan aquí, este es el que mejor ha corrido, a pesar de no haber ganado.

Décima carrera: Unwhirled (8), es una de las pocas yeguas que ha ganado en 1.700 metros, la distancia de esta última carrera. Capture My Dreams (3), va por la repetida. Ganó también en la larga pero más reciente, a final del año pasado. What a Knockout (9), le puede hacer honor a su nombre y dejar "noqueados" a muchos si lo dejan por fuera.

En resumen, esta es la combinación recomendada para este miércooles en Tampa Bay Downs:

5a) 2-7-5

6a) 4-2

7a) 1-4-8

8a) 1-3-7

9a) 6

10a) 8-3-9