Aquí el fijo y los datos para jugar el Pick Six Gulfstream Park 17-01-2024

Continúa la acción del Championship Meet en el hipódromo de Gulfstream Park y este miércoles se programan nueve carreras en el óvalo de Hallandale Beach. En la jornada no hay carreras selectivas y la prueba mejor rentada es un Allowance Optional Claiming de $59.000 a disputarse en la tercera competencia del programa.

Para esta reunión se efectuarán cuatro eventos sobre la pista principal de arena, tres sobre la pista sintética o tapeta y dos pruebas sobre grama, si el clima lo permite. La reunión hípica contempla el popular juego de Pick Six a partir de la cuarta carrera.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas al Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six:

Cuarta Carrera. 5 Cymbal Court. Vuelve al recorrido corto donde lo hace mejor, monta Paco López. -3 Busy Morning Buena su anterior sobre tapeta y ahora se la asignaron al campeón Ortiz Jr. -7 One of One En su penúltima con Zayas casi gana ante grupo de mayor clasificación.

Quinta Carrera. 9 Cooler King. El hijo de Uncaptured regresa de un paro de seis meses, es superior al lote. - 2 Etnico. Desde sus inicios han tenido en muy alto concepto a este hijo de Practical Joke de excelente físico. La monta de Paco López es un aval.

Sexta Carrera. 1 Just Take Notes. El jockey la conoce y su victoria más reciente fue con el mismo jockey, puesto de salida, superficie y distancia.- 2 Devil At Midnight. Muy bajada de grupo, es indescartable. -5 Cherokee También baja de grupo y tiene mucha velocidad.

Séptima Carrera. 5 Judge Judith. Lo hizo bien en 4 codos, baja algo de handicap y va con Irad Ortiz Jr. -7 Miscreant. Atropella muy bien en grama, es peligrosa. - 6 Ipanema Princess Ahora con Oisin Murphy puede aparecer con mucha fuerza en la recta final. - 4 Debutó ganando sobre grama y llegó bastante cerca en la reaparecida.

Octava Carrera. 1 The Distractor. Lo hizo muy bien con Paco, si logra buena salida no será fácil superarlo. - 3 Zydeceaux. Baja en el grupo de clasificación y lo monta Irad Ortiz Jr. - 6 Klugman Lo hace mejor en corto, buenos sus ejercicios previos, puede ser la sorpresa.

Novena Carrera. 4 One Fast Dream. De turno en lote superior arribando segundo en la misma superficie este tordillo. Montaron a Irad Ortiz Jr. para asegurar. Correrá como nuestro FIJO para el Pick Six del miércoles en Gulfstream Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 17 de enero de 2024 en Gulfstream Park:

4ta) 3-5-7

5ta) 2-9

6ta) 1-2-5

7ma) 4-5-6-7

8va) 1-3-6

9na) 4