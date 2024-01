Conoce como quedan los contendores en la Pegasus World Cup

Gulfstream Park se está preparando para el gran día de la Pegasus World Cup, promocionado por el grupo propietario del hipódromo, The Stronach Group, como “el evento de estilo de vida y deportes de lujo más importante del año en el sur de Florida”.

El Pegasus World Cup Invitational (G1) de $3 millones es la pieza central de la cartelera del 27 de enero, que también incluye el Pegasus World Cup Turf Invitational (G1) de $1 millón y el Pegasus Filly & Mare Turf Invitational (G2) de $500,000.

Se espera un evento completo con 12 caballos, con los entrenadores Brad Cox, Todd Pletcher y Saffie Joseph, Jr. analizando múltiples posibilidades.

Cox, el principal entrenador del país en 2023, tiene grandes esperanzas en First Mission y Saudi Crown, de 4 años. First Mission ganó el Lexington (G3) en abril pasado. Saudi Crown ganó el Derby de Pensilvania (G1) y terminó el año con un décimo lugar en la Breeders’ Cup Classic (G1).

"Creo que por su estilo, le caen bien los 1.800 metros, le gusta estar entre los punteros, no necesariamente en la punta", dijo Cox sobre First Mission. “Creo que Gulfstream es un lugar donde uno quiere estar corriendo cerca. No es un recorrido largo, por lo que creo que su estilo debería encajar muy bien en Gulfstream. Es un grupo de caballos competitivo. Con 3 millones de dólares en juego, hay que correr un poco”.

Por el lado de Baffert, National Treasure tiene de 4-0 desde su victoria en el Preakness de punta a punta, pero se batió en un duelo con Cody's Wish en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1). El hijo de 4 años de Quality Road trabajó 1.000 metros en 59.3 en Santa Anita el 13 de enero, el más rápido de 44 ejercicios en esa distancia.

Pletcher podría tener hasta tres pupilos: Dynamic One, Grand Aspen y Crupi (que está en lista de reserva a partir del 13 de enero). Dynamic One, de 6 años, ganó la Suburban (G2) en julio, luego quedó sexto en la Jockey Club Gold Cup (G1) y quinto en un Optional Claiming en Gulfstream el mes pasado. Grand Aspen, de 5 años, terminó segundo en Harlan’s Holiday (G3) en Gulfstream el 30 de diciembre en su primera carrera de grado.

Sapphie Joseph Jr., con sede en el sur de Florida, también tiene dos contendientes: O’Connor, ganador del Harlan’s Holiday, y Skippylongstocking, tercero en el BC Dirt Mile. También entrena a Ny Traffic, que está en la lista de reserva.

Hoist the Gold, ganador de la Cigar Mile (G2) un mes después de quedar sexto en el BC Sprint (G1), también parece encaminarse a la Pegasus World Cup para el entrenador Dallas Stewart. John Velázquez, quien lo condujo en las últimas dos carreras, tiene la monta nuevamente.

Stewart dijo que Velázquez lo animó a participar en la Pegasus: “Vamos a los 1.800 metros porque no pudo aguantarlo después de la Cigar Mile. No pudo detener al caballo”, dijo Stewart. “El caballo puede llegar hasta el final. Pero es un poco diferente correr cuatro codos. Tienes que relajarte en algún momento. No se trata simplemente de correr, correr, correr como lo hizo el otro día”.



El trainer venezolano Antonio Sano estará presente con Il Miracolo, que viene de arribar en el tercero en el Clark S. de Churchill Downs.

Lista actual de invitados a la Pegasus World Cup.

Dynamic One, Grand Aspen, Saudi Crown, First Mission, National Treasure, Skippylongstocking, O'Connor, Señor Buscador, Newgrange, Trademark, Hoist the Gold, Il Miracolo.

Lista de reserva a la Pegasus World Cup.

Crupi, New York Traffic, Red Route One, Wizard of Westwood, Nimitz Class, Castle Chaos, Steal Sunshine.

Con información de usracing