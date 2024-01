Dupla venezolana abre con victoria la jornada de este jueves en Gulfstream Park

La jornada del jueves en el hipódromo de Gulfstream Park comenzó con el pie derecho para la legión de venezolano que hacen vida en el óvalo de Hallandale Beach y que cumplen campaña en el Championship Meet, que va a finalizar el próximo 31 de marzo del 2024, el cual cuenta en su agenda, con la realización de la Pegasus World Cup, agendada para el domingo 27 de enero del año en curso.

La primera carrera del jueves en distancia de 1,100 metros, fue ganada por el jockey criollo Leonel Reyes con el ejemplar Party Shaker, en una prueba que duró 1:04.59 y generó un pago en el dividendo de $7.00 a ganador y $3.80 el place, además de $2.80 el show. El purasangre es un efectivo de la cuadra del trainer criollo José Francisco D’Angelo.

En los primeros dos furlones, el ejemplar partió entre los primeros cuatro puestos, acompañado de Poppa Chippy, el cual marcó el tiempo de los 400 metros iniciales, Taking It All, y Crown Jak, entre los 500 y los 80 metros, se agruparían buena parte de los competidores, y en el último furlón, Leonel Reyes tomaría la ventaja suficiente para obtener la victoria, por delante de Queen Honesty, del trainer criollo Antonio Sanó, para completar la exacta criolla en la prueba, y My Sweetheart Dani, los cuales completaron la trifecta de la prueba.

Los tiempos oficiales de la carrera fueron de 22.2 en los 400 metros, 45,4 la media milla, y 58.0 los 1000 metros, para cerrar con el tiempo final indicado en el segundo párrafo descrito. Para Leonel Reyes es el segundo triunfo del año, mientras para que el trainer D’Angelo es la quinta que ha conseguido en lo que va de año.